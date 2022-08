Madame/ “Sicuramente vorrò ancora cambiare le carte in tavola”

Madame all’Arena di Verona per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022

C’è anche Madame tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, questa sera, mercoledì 31 agosto, all’Arena di Verona. La cantante, che si è misurata anche nel ruolo di conduttrice con La Notte della Taranta, è pronta ad immergersi nell’atmosfera pazzesca della prestigiosa location veronese. Una serata che si preannuncia magica e che Madame affronterà con grande entusiasmo, aprendosi anche a quel pubblico che ancora non ha avuto modo di apprezzarla e di conoscerla fino in fondo.

Ma d’altronde Madame è imprevedibile e in costante mutamento, come raccontato dalla stessa in una recente intervista a Vanity Fair. “Ci sono dei momenti nella quiete in cui sento un istinto che mi porta a smuovere completamente le situazioni“, ha ammesso la cantante.

“Stavo benissimo nella mia casetta a Milano e a un certo punto, senza dire niente a nessuno, ho visto una casa e l’ho comprata”, ha raccontato Madame nell’intervista a Vanity Fair. “Lì ci sarà per un po’ la quiete, ma poi vorrò sicuramente cambiare le carte in tavola ancora una volta. In generale, amo trovarmi in situazione molte rilassate, così come la musica che ascolto. Ne ho bisogno e mi aiuta tanto”. Leggerezza e voglia di mettersi sempre in discussione, ma anche di mescolare le carte e scombussolare tutto. Questa è Madame. Un’artista pronta a sorprendere e sorprendersi ancora.

