Made in Italy/ Anticipazioni puntata oggi, 27 gennaio: Armani incontra Irene e…

Made in Italy, anticipazioni puntata oggi, 27 gennaio

Made in Italy torna in onda questa sera con una nuova puntata che metterà insieme di nuovo Irene e gli altri personaggi della serie e questa volta addirittura al cospetto di Armani. Toccherà a Raoul Bova prestare il volto allo stilista italiano che questa sera sarà al centro della trama della penultima puntata della fiction. La nostra protagonista continua a mietere successi e dopo aver deciso di mettersi in gioco dopo un esame finito male, sembra proprio che la carriera da giornalista è quella che l’ha resa finalmente viva ma questo sta mettendo a rischio il resto della sua vita a cominciare dal fidanzato, che avrebbe voluto chiederle la mano, a finire alla famiglia. Il tempo per loro adesso è sempre meno e questo non fa altro che peggiorare le cose, come andrà a finire per lei?

Irene incontra Armani e poi…

Nella nuova puntata di Made in Italy, torneremo di nuovo ad occuparci di Irene che, nonostante tutto, supera brillantemente l’esame da giornalista e successivamente accompagna Rita da Giorgio Armani. Lo stilista, che avrà il volto di Raoul Bova, sarà impegnato alla presentazione della prima collezione a suo nome ma avrà tempo e modo di parlare con Iren e raccontare gli esordi di questa sua carriera che, adesso, sappiamo essere stata lunga e prosperosa. La giovane scrittrice lo conquista e riesce a strappare anche una foto per una copertina. Ad una serata insieme al resto della redazione fa la conoscenza di Davide Frangi, sarà proprio lui ad aiutarla a venire fuori da una situazione complicata. Rita è pronta a partire per Roma e incontrare Valentino.



