Madeleine Albright, morta prima donna segretario di Stato Usa/ “Stroncata dal cancro”

È morta Madeleine Jana Korbel Albright, la prima donna diventata segretario di Stato negli Stati Uniti. La notizia è stata battuta pochi minuti fa dai media Usa, dopo che hanno ricevuto la conferma da parte della famiglia della politica e diplomatica, un’icona anche femminista. A stroncarla il cancro all’età di 84 anni, come riportato Usa Today. La notizia della sua morte scuote gli Stati Uniti, dove Albright era arrivata da ragazza dalla Cecoslovacchia devastata dalla guerra. Albright è una figura cardine della diplomazia americana, di grande spessore. Ha servito come segretario di Stato dal 1997 al 2001 sotto il presidente Bill Clinton, spingendo per l’espansione della Nato verso est nell’ex blocco sovietico e contribuendo a guidare la campagna di bombardamenti della Nato nel 1999 per fermare la pulizia etnica in Kosovo.

In precedenza Madeleine Albright era stata ambasciatrice di Clinton alle Nazioni Unite, dal 1993 al 1997. In un’intervista a Usa Today di due anni fa spiegò che aveva un trucco per ritagliarsi il suo spazio nell’arena politica dominata da uomini: “Dopo troppe chiacchiere, dicevo: ‘Ho fatto molta strada, quindi devo essere franca’, poi facevo davvero capire cosa avevo bisogno di dire. Non credo francamente di essere stata più rude, più dura o altro di qualsiasi altro uomo. Penso solo che la gente fosse sorpresa di sentire quel linguaggio da una donna“.

VITA E CARRIERA DI MADELEINE ALBRIGHT

Nata a Praga nel 1937, Madeleine Albright fuggì dapprima in Inghilterra con la sua famiglia nel 1939, meno di due settimane dopo l’invasione della Germania nazista della Cecoslovacchia. Dopo aver vissuto nella cantina di un appartamento a Notting Hill, tornò a Praga dopo la seconda guerra mondiale. Si trasferirono poi negli Stati Uniti nel 1948 dopo la presa di potere dei comunisti. La sua famiglia si stabilì a Denver dove il padre lavorava come preside della scuola di relazioni internazionali all’Università di Denver. Anche se la famiglia aveva antenati ebrei, è stata cresciuta con gli insegnamenti del cattolicesimo. Dopo la sua conferma a segretario di Stato nel 1997 scoprì che tre dei suoi nonni erano morti nell’Olocausto. Albright si è laureata al Wellesley College e ha conseguito un master alla Columbia University, ha sposato Joseph Albright della famiglia di editori di giornali Medill nel 1959. La coppia ha avuto tre figlie e ha divorziato nel 1982. Lei non si è risposata.

Prima di diventare il 64° segretario di Stato, Madeleine Albright aveva lavorato per la campagna presidenziale del 1972 di Edmund Muskie, poi lavorò per Zbigniew Brzezinski, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter, e per varie organizzazioni non profit durante gli anni di Reagan e Bush. Ha anche lavorato come professore di affari internazionali alla Georgetown University dal 1982 al 1993, ed è tornata all’università come Michael and Virginia Mortara Distinguished Professor of Diplomacy. Il presidente Barack Obama le ha conferito la Medaglia presidenziale della libertà nel 2012. Dopo la sua carriera diplomatica, è diventata autrice di diversi best-seller, tra cui un libro di memorie del 2003, e simbolo di empowerment femminile.











