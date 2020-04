Madonna aveva previsto il Coronavirus?/ Video, la cantante accusata: “Sapeva tutto”

Madonna aveva previsto il Coronavirus? E’ la nuova teoria del web, secondo un magazine britannico: la nota cantante – ma anche attrice e produttrice discografica e cinematografica – è finita nell’occhio del ciclone. Sì, perché le sue presunte doti di veggente hanno fatto infuriare il popolo social: l’accusa infatti sarebbe quella di sapere che la pandemia da Covid-19 sarebbe arrivata, ma di non aver fatto nulla per evitarla. Anzi: per alcuni (tanti) avrebbe predetto il disastro mentre ballava e cantava, noncurante di quello che sarebbe successo di lì a un anno. Per capirne di più, e scoprire da dove abbia origine l’indignazione della massa, bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro di un anno, precisamente al 18 maggio 2019.

MADONNA AVEVA PREVISTO IL CORONAVIRUS?

Teatro della scena è l’Expo Tel Aviv in Israele, teatro dell’Eurovision 2019. Nel corso della serata, presentata tra gli altri da Bar Refaeli, Madonna è protagonista di uno degli interludi e si esibisce nella nuovissima Future (che sarà pubblicata di lì a poco) insieme a Quavo. La coreografia è di impatto, come sempre quando c’è lei sul palco: Madonna indossa una corona, sullo sfondo si vedono degli edifici in fiamme mentre i ballerini che accompagnano la signora Ciccone hanno delle maschere antigas sul volto. Tutto normale, ma si sa che le cospirazioni e le dicerie hanno una lunga portata e i loro effetti (sempre che siano vere, appunto) si vedono nel tempo: così, 11 mesi dopo quell’esibizione di Tel Aviv la cantante è accusata di aver predetto il Coronavirus. Il motivo è fin troppo ovvio: la corona in testa, le maschere e, ad aggiungere quel tocco speziato in più, gli edifici in fiamme che, per qualcuno, simboleggerebbero l’annuncio degli incendi che in gennaio hanno devastato l’Australia.

“Nella sua canzone dice ‘Non tutti verranno nel futuro, non tutti imparano dal passato’. Tutto questo mentre punta il dito verso il pubblico”: questo è solo uno degli innumerevoli messaggi che hanno invaso la rete negli ultimi giorni. Ovviamente, come sempre accade, non c’è nemmeno lo spazio per i dubbi: il web ha sentenziato, è così e fine del discorso. I toni infatti sono perentori: “Madonna ha previsto il Covid-19 ragazzi” si legge in un messaggio, e ancora “Devo aggiungere altro?”. La cantante sapeva ma non ha avvisato, e adesso ci troviamo nel mezzo di una pandemia che si poteva evitare: la tesi è questa, e dunque ancora una volta non si perde occasione per puntare il dito contro qualcuno. Storie già note: evidentemente molti pensano che faccia stare meglio pensare che ogni singolo avvenimento abbia un responsabile da mettere alla gogna, più semplice così per la coscienza e il quieto vivere. Al netto di questo, sarebbe interessante andare a ripercorrere la storia delle esibizioni di cantanti e artisti e vedere quanti in passato hanno usato maschere e corone: seguendo la logica anche loro sono dei veggenti, perché no?