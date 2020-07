Madonna delle Grazie, oggi 2 luglio/ Festa popolare per Maria: perché si celebra

Oggi 2 luglio ricorre la festività della Madonna delle Grazie, uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, la madre di Gesù, nel culto liturgico e nella pietà popolare. Questo appellativo indica due aspetti: Maria è Madonna delle Grazie innanzitutto in quanto ha portato nel mondo, avendo risposto Sì all’annuncio dell’angelo, la Grazia per eccellenza, suo figlio Gesù, diventando “Madre della Divina Grazia“; Maria inoltre è la Regina di tutte le Grazie che, intercedendo per noi presso Dio fa sì che Egli conceda qualsiasi grazia a chi la invoca – nella teologia cattolica si ritiene infatti che Dio neghi nulla alla Santissima Vergine.

Nella devozione popolare è proprio questo secondo aspetto ad essere particolarmente importante: Maria è la Madre amorosa di tutti i suoi figli, che ottiene tutto ciò di cui gli uomini hanno bisogno, su questa terra e per la salvezza eterna. Il “ruolo” della Madonna delle Grazie è dunque quello di “avvocata nostra“, come si recita pregando il Salve Regina.

L’episodio evangelico alla base del ruolo di Maria come Madonna delle Grazie è quello delle Nozze di Cana, quando il miracolo fu sollecitato dalla Madonna stessa a suo figlio Gesù, invitando i servi a fare quello che Gesù dirà loro.

MADONNA DELLE GRAZIE: DATA E LUOGHI A LEI DEDICATI

Il ruolo di Maria come Madonna delle Grazie è stato celebrato anche nell’arte e nella letteratura: fra gli esempi più celebri, il Memorare di San Bernardo e la preghiera che Dante, nel XXXIII Canto del Paradiso, “mette in bocca” allo stesso San Bernardo.

Interessante notare che la data del 2 luglio per festeggiare la Madonna delle Grazie non è a dire il vero univoca, perché all’interno dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica non vi è una vera e propria festività apposita: in generale però viene scelto il 2 luglio, data associata anche alla Visitazione della Vergine Maria alla cugina Elisabetta. In varie località tuttavia resistono tradizioni che legano la Madonna delle Grazie ad altre date: ad esempio a Sassari il 9 maggio oppure ad Udine o Pordenone l’8 settembre, data della Natività di Maria.

Questo titolo dunque è associato a diverse feste mariane in base alle consuetudini locali e alla storia dei singoli santuari. Sono in effetti moltissime le località in cui si trovano santuari dedicati alla Madonna delle Grazie, oppure che l’hanno come patrona e protettrice. Un elenco sarebbe davvero lunghissimo, anche solo limitandoci all’Italia: ci permettiamo allora di citarne una sola per tutte, la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, che contiene il celeberrimo Cenacolo di Leonardo da Vinci.



