Madre abbandona neonato nel bagno di un aereo/ Aveva appena partorito

Una madre ha abbandonato nel cassonetto del bagno dell’aereo su cui viaggiava il neonato che aveva appena messo al mondo: la notizia giunge direttamente dalle isole Mauritius, più precisamente dall’aeroporto internazionale “Sir Seewoosagur Ramgoolam”. Fortunatamente (lo diciamo per rassicurare subito tutti i nostri lettori) il piccolo è stato tratto in salvo e non è in pericolo di vita, ma certo non è azzardato gridare al miracolo, se si considerano le modalità del suo ritrovamento. Infatti, sul velivolo appena atterrato nello scalo aeroportuale della nazione insulare dell’Africa dell’Est il giorno di sabato 1 gennaio 2022, ha avuto luogo un’ispezione scattata per verifiche doganali di routine, che ha portato gli agenti dell’infrastruttura a salire a bordo per controllare che tutto fosse in ordine.

È stato proprio in quell’istante che gli uomini presenti sull’aereo hanno udito nitidamente dei gemiti provenire dal cassonetto della toilette e, quando hanno deciso di accedervi, si sono imbattuti nel piccolo, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, a conferma di come fosse da poco venuto al mondo.

MADRE ABBANDONA NEONATO NEL BAGNO DELL’AEREO: È UNA GIOVANE DI 20 ANNI

La madre del neonato lasciato sull’aereo, più precisamente nl bagno, è stata identificata, mentre il bimbo è stato prontamente soccorso e trasportato urgentemente presso un ospedale pubblico, dove gli sono state prestate le prime cure, indispensabili dopo la traversia vissuta. Le indagini, dicevamo, hanno permesso di arrivare alla madre, che dovrà adesso rispondere di abbandono di minore: si tratta di una passeggera di 20 anni di quello stesso volo e che avrebbe dato alla luce il bimbo mentre volava dal Madagascar alle isole Mauritius.

Gli agenti l’hanno sottoposta a un interrogatorio dopo averla fermata, vincendo le sue iniziali resistenze, che l’hanno spinta a negare la maternità, salvo poi essere smentita dalla visita medica alla quale è stata sottoposta e da cui sono emersi in maniera inequivocabile i segni del parto appena avvenuto. Pertanto, è stata ricoverata presso il locale nosocomio e, per fortuna, sia lei che suo figlio godono di buona salute.



