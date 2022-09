Madre dello sposo vestita a lutto durante matrimonio/ “Per onorare Regina Elisabetta”

È scandalo ad un matrimonio in Inghilterra dopo che la madre dello sposo si è presentata vestita a lutto per onorare la memoria della Regina Elisabetta II, morta recentemente. A raccontare la vicenda, come riportato da Today, è stata la sposa sul social network Reddit. Le nozze, secondo quanto denunciato dalla ventinovenne, si sono trasformate proprio a causa della suocera in una veglia funebre.

“Circa il 70% della famiglia di mio marito era vestita di nero. Io ero arrabbiata ma li ho ignorati. Ho scoperto dopo che mia suocera aveva chiesto anche a mio marito di vestirsi di nero per onorare la Regina Elisabetta”, ha scritto. La donna innanzitutto avrebbe cercato di fare sì che l’evento venisse rinviato. Dopo il netto rifiuto da parte degli sposi, avrebbe dunque optato per questo escamotage. “Ad un certo punto si sono radunati in una sala, molti di loro piangevano. Ho chiesto gentilmente se qualcuno voleva tornare in quella principale per assistere al nostro primo ballo, ma mia suocera mi ha detto che erano impegnati a celebrare una ‘grande donna‘ sottolineando queste due parole, come se io fossi l’opposto”.

Madre dello sposo vestita a lutto durante matrimonio: lite con la sposa

Il comportamento della madre dello sposo, che si è vestita a lutto per il matrimonio del figlio, non è andato giù alla sposa. È proprio nel corso dell’evento, come raccontato dalla diretta interessata sul social network Reddit, che le due hanno dunque discusso. “Le ho detto che era un’egoista e che stava rovinando il matrimonio di suo figlio per una regina che non ha mai nemmeno conosciuto di persona”, ha scritto.

Per la coppia, il modo di fare della donna è stato del tutto inaccettabile. “Anche se a livello umano siamo dispiaciuti per la Regina Elisabetta, né io né mio marito siamo monarchici e non volevamo che la notizia della sua morte oscurasse il nostro matrimoni”, ha concluso la sposa.

