Madre morta in casa, figlia si suicida/ Lettera prima di impiccarsi: “mi sento persa”

È una storia di terribile tristezza e solitudine familiare quella che arriva da Sesto San Giovanni: se fosse confermato quanto emerso dalle prime analisi delle autorità dopo il ritrovamento di due donne senza vita in casa, una donna di 71 anni sarebbe caduta in casa morendo sul colpo e la figlia 48enne si sarebbe suicidata per il dolore dopo aver vegliato su di lei per 10 giorni.

La drammatica scoperta è stata fatta dai Carabinieri di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano Nord, lunedì 27 dicembre: alcuni conoscenti, non avendo notizie da Natale delle due donne, si sono rivolte agli inquirenti. Secondo le prime stime, l’anziana signora soffriva di gravi problemi di salute e ultimamente faceva anche fatica a camminare: la figlia era completamente dedita alla cura della madre, avendo sempre vissuto con lei. Le ultime parole della 48enne – Cristina Straziota – sono state rinvenute in un quaderno addosso alla vittima: «Mi sento persa, mi è crollato il mondo addosso». La madre Maria Domenica Grizzuti sarebbe morta per cause “naturali” a seguito di una caduta violenta avvenuta in casa circa 10 giorni prima che la figlia decidesse poi di farla finita impiccandosi.

COSA È SUCCESSO NEL DRAMMA DI SESTO SAN GIOVANNI

Le due donne sono state ritrovate in stato di decomposizione, con affianco anche tre carcasse dei cani di piccola taglia che vivevano con loro: sarebbe stata la figlia ad ucciderla al termine di 10 giorni tremendi e tragici passati a “vegliare” sul corpo della madre morta. Maria Domenica Grizzuti era sul pavimento della camera da letto adagiato su diverse coperte, mentre – spiega il “Corriere della Sera Milano” – la figlia Cristina è stata trovata impiccata alla maniglia della porta della cucina. Secondo gli inquirenti la duplice morte sarebbe da retrodatare di molte settimane rispetto al ritrovamento avvenuto subito dopo Natale: si attendono gli esami dell’autopsia per chiarire al meglio cosa e come siano avvenute le due tragiche morti, mentre sul diario straziante della figlia si leggono le parole d’addio e le volontà testamentarie datate 18 dicembre.

