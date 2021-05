Madre partorisce a sorpresa 9 gemelli/ I medici ne avevano contati ‘solo’ 7

Parto decisamente esagerato quello di una donna maliana di 25 anni, che ha dato alla luce negli scorsi giorni ben 9 gemelli. Una notizia raccontata nel dettaglio dai colleghi dell’AdnKronos, che narrano di come la stessa gestante sapesse dell’attesa di sette bambini, ma quando è arrivato il giorno del parto, ne sono nati due in più. Evidentemente dalle ecografie e dai controlli effettuati nel corso della gravidanza, è risultato essere impossibile ai ginecologi scovare tutti i nove nascituri, e di conseguenza al momento del parto sono venuti al mondo cinque femmine e quattro maschi, tutti in buona salute.

Si è trattato senza dubbio di un parto plurigemellare più unico che raro, e l’evento è ovviamente andato di bocca in bocca in breve tempo, arrivando fino a Fanta Siby, la ministra della salute locale, che ha ringraziato “i team medici del Mali e del Marocco, la cui professionalità sono all’origine del lieto esito della gravidanza”.

PARTO DA RECORD, DA’ ALLA LUCE NOVE GEMELLI: “STANNO TUTTI BENE”

La mamma di nove bimbi si chiama Halima Cisse, originaria di Timbuctu, zona nord del Mali, ed era stata inizialmente presa in cura presso l’ospedale di Bamako per poi essere trasferita in Marocco lo scorso 30 marzo, in una struttura dove potesse essere seguita al meglio. “Finora la mamma e i suoi bambini stanno tutti bene. Torneranno a casa tra qualche settimana”, ha aggiunto la ministra Siby. Il Mali è sempre stato vicino alla puerpera, pagando le spese di trasferimento della stessa giovane donna, così come espressamente richiesto dal presidente di transizione, Bah N’Daw. Nel contempo, visto che la notizia era divenuta virale, in molti fra i maliani si erano mobilitati per fornire aiuto nelle loro possibilità alla 25enne. In attesa della conferma ufficiale della nascita di 9 gemelli da parte delle autorità marocchine, la cosa importante è che sia la madre quanto i nove bimbi stiano bene.

