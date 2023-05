Mai fidarsi della tua ex/ Trama del film di Tom Shell oggi 15 maggio su Rai 2

Mai fidarsi della tua ex, film di Rai 2 diretto da

Oggi, lunedì 15 maggio 2023, andrà in onda su Rai2 alle 15.40 il film thriller Mai fidarsi della tua ex. La pellicola statunitense del 2016 è diretta dal regista Tom Shell, che nella sua carriera ha seguito esclusivamente progetti thriller come La mia nemica Chloe (2017), Tutto per la mia famiglia (2019), che vede come protagonista il volto storico di Beverly Hills 90210 Jennie Garth, e Una Cheerleader quasi perfetta (2020). Mai fidarsi della tua ex è il film di debutto di Tom Shell come regista; la pellicola è stata pensata espressamente per la televisione, infatti non è mai stata trasmessa nelle sale cinematografiche.

Piedipiatti/ Su Rete 4 il film di Carlo Vanzina con Pozzetto e Montesano

La protagonista è interpretata dall’attrice canadese Natasha Henstridge, che ha lavorato in pellicole d’azione come Maximum Risk con Jean-Claude Van Damme e Adrenalina con Christopher Lambert, l’attrice californiana Marguerite Moreau, volto di numerose serie televisive come Smallville, Lost, The O.C. e Grey’s Anatomy, Jason Gerhardt e Sammi Hanratty.

Frammenti di bugie/ Trama del film thriller oggi 15 maggio su Rai 2

Mai fidarsi della tua ex, la trama del film

Il protagonista del film Mai fidarsi della tua ex è Gary (Jason Gerhardt), il quale partecipa a una reunion di ex compagni di liceo. Il giovane è ormai sposato con Jess (Marguerite Moreau) ed è diventato padre di due fantastici adolescenti. Durante la rimpatriata incontra la sua ex ragazza dell’epoca, Valerie (Natasha Henstridge), e i due si fanno trasportare dai ricordi del loro amore giovanile. Valerie confessa a Gary di non averlo mai davvero dimenticato e quest’ultimo, turbato da alcuni problemi nella sua relazione coniugale, bacia la donna. Il protagonista è convinto che sia stata solo la sbandata di una notte e torna a Los Angeles per riprendere la sua vita, archiviando l’accaduto. Ciò che non sa è che Valerie è profondamente ossessionata da lui e lo segue fino nella sua città, iniziando a spiare tutti i suoi movimenti. Quando Gary e Jess si rendono conto di ciò che sta succedendo provano a ricorrere ad ogni mezzo, compreso un ordine restrittivo, per cercare di liberarsi della donna ma ormai la situazione sembra non avere via d’uscita.

LEGGI ANCHE:

Ruby Red III/ Trama del film fantasy oggi 14 maggio su Italia 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA