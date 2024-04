Mission: Impossible – Protocollo fantasma/ Trama della spy-story con Tom Cruise, oggi, giovedì 25 aprile 2024

Mission: Impossible – Protocollo fantasma, diretto da Brad Bird

Giovedì 25 aprile, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione e spionaggio del 2011 dal titolo Mission: Impossibile – protocollo fantasma. La pellicola è il quarto capitolo della serie Mission: Impossible ed è diretta dal noto regista Brad Bird, vincitore di due premi Oscar al miglior film d’animazione per Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (2004) e Ratatouille (2007). Le musiche hanno invece la firma del compositore di origini italiane Michael Giacchino, che aveva già lavorato con Bird in entrambi i film d’animazione che gli erano valsi l’Oscar e al terzo capitolo di Mission Impossible, Mission: Impossible III di J. J. Abrams (2006).

La furia di un uomo, Rai 2/ Trama dell'action thriller con Jason Statham, oggi, giovedì 25 aprile 2024

Nei panni dell’agente Ethan Hunt ritroviamo la stella di Hollywood Tom Cruise, diventato famoso a livello internazionale per il suo ruolo in Top Gun (1986). Nel cast anche Ving Rhames, l’unico altro attore oltre a Tom Cruise ad aver preso parte a tutti i film della saga.

La trama del film Mission: Impossible – Protocollo fantasma: ancora una volta Tom Cruise salva il mondo

Mission: Impossible – Protocollo fantasma riprende le vicende della celebre spia americana dell’Agenzia IMF, Ethan Hunt (Tom Cruise). L’uomo è stato catturato e imprigionato all’interno di una struttura di detenzione russa nel tentativo di riuscire ad accattivarsi le simpatie di Bodgan, un detenuto che nasconde alcune informazioni chiave sull’attività di un crudele terrorista di nome Cobalt.

Lucky Luke - Pesce d'aprile in onda oggi 25 aprile 2024 su Rete 4/ Trama e cast del western con Terence Hill

Grazie all’aiuto dei colleghi Benji Dunn e Jane Carter, il protagonista riesce ad evadere di prigione e cerca di introdursi nel Cremlino. Proprio durante la missione, giunge alla radio dell’IMF un messaggio che autorizza lo scoppio di una bomba. A seguito dell’esplosione, Hunt scopre che il Presidente degli Stati Uniti ha attivato il cosiddetto Protocollo Fantasma: la sua squadra, in caso di fuga o di necessità di aiuto per il rientro, non riceverà alcun tipo di supporto da parte del governo. Rimasti soli e con l’unico aiuto dell’analista dell’IMF William Brandt (Jeremy Renner), il team di agenti è pronto a sventare un pericoloso attacco nucleare…

SCUSATE SE ESISTO OGGI 24 APRILE 2024, RAI 1/ Curiosità, trama e cast, film con Raoul Bova e Paola Cortellesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA