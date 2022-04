Malattia Angelo Branduardi: “Ho avuto tubercolosi”/ “Dei 4 mesi in ospedale ricordo…”

Angelo Branduardi ha avuto un principio di tubercolosi. A dare la notizia è stato lo stesso cantante ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 4 aprile 2022. Nello studio televisivo di Serena Bortone, l’artista ha anche contestualizzato la malattia, collocandola nel periodo della sua infanzia: “Sono stato ricoverato per 4 mesi al ‘Gaslini’ di Genova e, poi, per qualche tempo ho vissuto in un sanatorio. Non ricordo assolutamente niente di quell’esperienza, soltanto che mia madre mi confezionò un vestito da indiano d’America per Natale con le sue mani. Mi ricordo solo questo e niente altro”.

ANGELO BRANDUARDI: “TUBERCOLOSI? MI SONO PORTATO DIETRO LA FRAGILITÀ DELLA MALATTIA”

Ripercorrendo il delicato momento in cui lottò contro la tubercolosi, Angelo Branduardi ha detto che all’ospedale “Gaslini” lo curarono benissimo: “Era un ospedale fantastico già allora e lo è anche oggi. Certo, questa fragilità connessa alla malattia me la sono portata dietro anche ora. I musicisti sono vulnerabili, perché essendo la musica l’arte più astratta è la più vicina all’assoluto, quindi alla spiritualità. A volte dico magari esagerando che i musicisti sono degli emarginati, magari di lusso, ma sempre emarginati: è effettivamente così”.

