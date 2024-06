Malattia Daniele Bossari: “Tumore scoperto per caso”/ “Con mia moglie Filippa Filippa Lagerback abbiamo…”

Daniele Bossari sulla malattia confessa: “Ho scoperto il tumore facendo meditazione”

Daniele Bossari è ritornato a parlare della sua malattia, del carcinoma alla lingua che lo ha colpito e dal quale è riuscito ad uscirne grazie a lunga sedute di chemioterapia e radioterapia. Il conduttore che nel 2017 ha vinto il Grande Fratello Vip ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto una confessione choc sul modo in cui ha scoperto di avere un tumore: “Ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza. Poche settimane dopo, il responso dell’esame istologico: carcinoma alla br della lingua”

La diagnosi della malattia per Daniele Bossari e la sua famiglia, la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella è stata un duro colpo. Nell’intervista il conduttore ha raccontato cosa gli dissero i medici: “Tumore impossibile da operare, ma curabile con chemio e radioterapia.” Grazie alle cure il conduttore adesso ha sconfitto il carcinoma alla lingua ma deve comunque sottoporsi a controlli per evitare una recidiva. Nel suo doloroso percorso ha trovato un aiuto nelle pietre e nella meditazione ed a questo ha dedicato il suo libro, Cristalli. “I rituali ci riportano a qualcosa di profondo, ci fanno capire che le nostre vite non sono al centro del mondo o della storia, ma siamo solo degli attimi che passano. Ed è allora, solo allora, che ti nasce dentro un furioso amore per la vita e per le persone intorno, anche quando, come è capitato a me, devi fronteggiare un abisso come un cancro.” ha confessato al Corriere.

Nella sua lotta alla malattia Daniele Bossari ha avuto vicino la sua famiglia, l’amore per la figlia Stella e la moglie Filippa Lagerback, al suo fianco da più di vent’anni. E proprio sulla presenza fissa di Che tempo che fa ha confessato che il loro rapporto è stato messo a dura prova dalla malattia ma alla fine ne è uscito rafforzato: “Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come spento, ma questa esperienza, l’esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti” E sulla figlia Stella, che oggi ha 21 anni, infine ha concluso: “È una donna molto attenta, disciplinata, piena di interessi”.











