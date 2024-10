Qual è la malattia di Pino, il figlio di Marco Maddaloni: “Nato con una malformazione”

Marco Maddaloni è un papà fiero e presente di tre bambini. L’ultimo si chiama Giuseppe, detto Pino, ed è un bambino che ha affrontato sin da piccolo delle difficoltà. Pino, figlio di Marco Maddaloni, è infatti nato con una malformazione, della quale è stato proprio il campione di judo a parlare nel corso di un’intervista di qualche tempo fa.

“Pino è nato con i piedi torti, a 4 mesi di vita ha subito un intervento e ha i tutori. – ha rivelato Maddaloni, spiegando ancora che – Per lui non è facile deve tenerli tantissime ore al giorno e vorrebbe vivere come tutti i suoi amichetti, invece dovrà portarli fino ai 6 anni”. Ma cosa sono i piedi torti e quali problemi può portare ad un bambino?

Cos’è il piede torto congenito

Stando a quanto scrive il portale ospedalebambinogesu.it, “Il piede torto congenito (PTC) è una delle malattie congenite ortopediche più frequenti e colpisce un bambino ogni 1000 nati circa, presentandosi più frequentemente nel maschio con un rapporto di circa 3:1 con la femmina.” Nella metà dei casi la malformazione si presenza su entrambi i piedi del bambino, ma non va ad intaccare altri aspetti della salute, come sottolinea la fonte: “Nella maggior parte dei casi il piede torto congenito si presenta in forma isolata, non associata ad altre malattie, e solo in una piccola percentuale dei casi è associato ad altre malattie muscolo-scheletriche (displasia congenita dell’anca, torcicollo miogeno, displasie scheletriche), neuro-muscolari (artrogriposi, mielomeningocele) o sindromi plurimalformative.”