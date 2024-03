Malattia Renato Zero, confessione choc: “Nato con una deficienza nel sangue”/ “Frate mi ha salvato la vita”

Renato Zero malattia, confessione choc in diretta: “Sono nato con una deficienza nel sangue”

La 2^ puntata di Michelle Impossible & friends si è aperta con una lunga e toccante intervista a al re dei ‘sorcini’. Si è confessato sulla sua malattia Renato Zero, che l’ha colpito da piccolissimo e del quale porta i segni, su un frate che gli ha salvato la vita e poi ha ripercorso tutta la sua carriera fatta di lotte, successi, alti e bassi. L’artista ha concesso un ritratto molto intimo e privato, a tratti inedito, che ha commosso tutti anche la padrona di casa.

Con la malattia Renato Zero ha lottato sin dai primi di vita. “Quando nasci con una piccola deficienza per cui il sangue non è nella misura di concederti di crescere in un certo modo con una vita sana e serena è tutto più difficile” ha confessato il cantautore. Un frate sconosciuto gli ha salvato la vita donandogli il suo sangue. Non ricorda molto di quei tragici anni: “Ricordo che cominciai ad apprezzare la luce del giorno, la strada, la vita, i colori, perché quando si è piccoli e si cresce per i primi mesi in ospedale, quell’odore di disinfettante e quella voglia di dimostrare agli altri di esserci, non ti abbandonerà mai”.

Renato Zero, confessione choc su malattia e sulla lotta ai pregiudizi: “Era una po’ una guerra”

Grazie ad un frate Renato Zero ha superato la malattia, è riuscito a crescere e diventare uno dei più grandi artisti italiani e non solo ma la sua vita, sia privata che soprattutto professionale, non è stata tutta rosa e fiori. Durante l’intervista a Michelle Hunziker, infatti, ha confessato che ha dovuto lottare contri i pregiudizi e le critiche ed i giudizi: “Prova a metterti nei miei panni, in quegli anni, andare in giro come andavo io era un po’ la guerra.”

“A quattordici anni ho conosciuto Zero che era un ragazzo come me, magro come me, che aveva i miei stessi connotati, e soprattutto la mia stessa voglia di apparire, di vedere il mondo e di viverlo come il teatro in cui voleva recitare la leggerezza della vita, e così abbiamo deciso di fare team e di combattere insieme”. ha concluso Renato Zero commovendo tutti e lasciando senza parole la padrona di casa.











