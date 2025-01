Malena La Pugliese, nota pornostar proveniente da Gioia del Colle, in provincia di Bari, ha cominciato la sua carriera nel mondo hard dopo aver conosciuto Rocco Siffredi, che l’ha introdotta in questo settore. Tra Malena e Rocco il rapporto è sempre stato sincero ma solamente sul set i due hanno avuto rapporti, come rivelato proprio dall’attrice, che ha spiegato di non aver mai avuto alcun contatto fisico con il collega fuori dai film porno che hanno girato insieme. Malena ha anche raccontato che è stato proprio Rocco a rassicurarla all’inizio della sua carriera, mettendola a suo agio e ricordandole che avrebbe sempre potuto cambiare idea nel caso in cui non avesse voluto continuare con questa strada.

Katia Ricciarelli, chi è: nata in una famiglia povera e senza papà/ Poi la lirica e la tv

Malena e Rocco Siffredi, dunque, sono stati a lungo colleghi e “amici” sul set ma i loro rapporti sembrano essere mutati negli ultimi anni. Come ha raccontato proprio l’attore, da tempo ormai l’attrice pugliese non gli risponde al telefono: “Sono due anni che non mi parla. C’è un lutto da cui lei non si è più ripresa“ ha spiegato Rocco. Dopo questo lutto, Malena sarebbe rimasta talmente tanto scottata da chiudere alcuni rapporti, tra i quali appunto quello con Rocco Siffredi.

Paola Saluzzi, chi è: "Con Luca Giurato una grande amicizia"/ "Volevo diventare pattinatrice sul ghiaccio"

Malena e Rocco Siffredi: “Le ho chiesto se fosse sicura”

Parlando del suo rapporto con Malena, Rocco Siffredi ha raccontato anche che il suo malessere l’ha portata ad allontanarsi da tutti, compresi i suoi colleghi come lui. L’attrice sembra essersi pentita del suo passato e dell’entrata nel mondo del porno e forse proprio per questa ragione ha tagliato i ponti con tutto quello che era il suo passato.

Siffredi ha raccontato di averle chiesto “dieci volte, prima di lanciarla, se fosse sicura” e lei ha sempre risposto di sì. Adesso però, anni dopo aver cominciato questo lavoro, Malena sembra essersi pentita in maniera netta, decidendo di allontanarsi definitivamente. A lei, però, Rocco Siffredi resta molto legato e le augura il meglio per il futuro.

Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati?/ "Io volevo una famiglia, lui non se la sentiva"