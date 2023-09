Maltempo Saronno, allagamenti e disagi/ Traffico in tilt e circolazione ferroviaria a rilento

L’ondata di maltempo che è giunta sulla regione Lombardia in particolare dalla notte di ieri, sta paralizzando stamane la cittadina di Saronno, in provincia di Varese. Come riferito dal sito de Il Giorno, attraverso l’edizione online, diverse le richieste di pronto intervento ai vigili del fuoco, che da ore sono impegnati sulla provincia per risolvere le criticità. In particolare vengono segnalati allagamenti dei sottopassi stradali nelle zone di Busto Arsizio e Saronno, dove un’auto è rimasta bloccata in via Primo Maggio.

Sono caduti anche degli alberi a Casale Litta e a Induno Olona lungo la statale della Valganna. Il Giorno segnala anche dei problemi alla circolazione ferroviaria a seguito di un guasto di un treno merci che si è fermato presso la stazione di Sesto Calende e che ha causato un ritardo di 30 minuti sulla linea Domodossola-Gallarate. Per oggi la situazione meteo dovrebbe migliorare, non sono previsti violenti temporali, ma in ogni caso la pioggia persisterà in quanto gli esperti meteo segnalano “locali rovesci e temporali che andranno poi gradualmente esaurendosi da metà giornata lasciando spazio a maggiori schiarite”.

MALTEMPO SARONNO, TRAFFICO BLOCCATO IN CITTA’ E DUE INCIDENTI

Come riferisce IlSaronno, proprio la città del varesino risulta essere attualmente bloccata e irraggiungibile. Le principali vie di accesso per chi arriva da Saronno, Rovello Porro, Caronno Pertusella, Gerenzano, Ceriano o Uboldo risultano essere bloccate per via del maltempo e delle strade allegata, oltre ai sottopassi chiusi.

La circolazione è quindi in tilt e di fatto si sta procedendo a passo d’uomo in ogni direzione. E’ inoltre avvenuto un incidente fra Solaro e Saronno con la via Roma che è bloccata. Da segnalare anche un contemporaneo incidente sull’Autostrada A9 che ha causato 3 km di coda al bivio A9-A36 Pedemontana e Saronno. L’Amsa è al lavoro per pulire le strade e ristabilire la circolazione il prima possibile. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore su quella che sembra una vera e propria mattinata di passione per numerosi automobilisti.

