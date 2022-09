Maluma operato d’urgenza, fan preoccupati: come sta?/ “Tornerò più forte di prima”

Maluma è costretto allo stop dalla musica, ecco cosa è accaduto al colombiano

Dopo una serie di live concert tenuti in Messico, Maluma ha fatto rientro nell’amata terra d’origine Colombia per una sopraggiunta operazione urgente. Purtroppo per i fan della latin pop-star ed erede di Ricky Martin la notizia dei problemi che causano ora lo stop forzato di Maluma dalla musica è fondata e lo stesso cantante colombiano si è palesato nel suo difficile momento, lasciandosi immortalare in foto su un letto d’ospedale. Nonostante il delicato momento, che costringe l’inarrestabile performer a tenersi lontano dalle scene musicali, Maluma continua a mostrarsi con il sorriso sulle labbra.

Ma cosa è accaduto di fatto al cantante colombiano? Maluma si è visto costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico urgente al ginocchio, un problema per cui lui ha dovuto annullare diversi impegni professionali previsti per lui in agenda. E non è la prima volta che il cantante di Felices los 4 subisce un intervento come quello subito in questi giorni, infatti nel 2019 si faceva operare per la prima volta, in seguito ad uno strappo.

Maluma rassicura i fan sulle sue condizioni di salute

“Grazie al team di medici, tutto è andato alla perfezione!”, è il messaggio che Maluma baby ha rilasciato dopo aver lasciato la sala operatoria della struttura ospedaliera di Medellin, dove la popstar si è sottoposto ad un ricovero pre-operazione perdurato per diverse giornate. Inoltre, nel suo primo intervento social condiviso con la rete, Maluma ha anche mostrato pubblicamente le bende che deve indossare nel corso del suo post-operatorio per evitare traumi, urti e/o infezioni sulla zona trattata chirurgicamente. Maluma ha inoltre tenuto a rassicurare i fan rispetto alle sue condizioni di salute, sottolineando che il suo problema non sia grave, e che non appena risolta la faccenda, tornato in sesto delle sue forze, vorrà riprendere in mano l’agenda dei suoi impegni per tornare ad attivarsi nell’industria musicale. Al di là delle sue apparenze di inarrestabile performer, Maluma riusciva a malapena a camminare ,da un po’ di tempo, e tra i fan c’è anche chi aveva notato dei cambiamenti nel suo staging sul palco e in generale nelle sue movenze sui social, rispetto al passato.

Una delle viti biodegradabili che gli erano state innestate con il primo intervento 3 anni fa circa si era staccata, arrecando così del dolore alla latin-popstar, che resta tuttavia speranzoso di potersi riattivare nel pieno delle sue forze molto presto, nell’industria musicale: “Un’altra striscia per la tigre, adesso tanto riposo e tornerò più forte di prima”. Nel corso del post-operatorio, Maluma baby potrà di certo contare sull’aiuto della nuova compagna, Susana Gòmez; si tratta di una giovane ragazza non appartenente al mondo dello showbiz, ma colombiana come il cantante ed architetto. La bionda Susana possiede una società di interior design, Ese+Ese, e pare abbia alle spalle un divorzio con un uomo top secret.

