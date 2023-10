Maluma sarà presto papà/ Il lieto annuncio in un videoclip proiettato al suo concerto

Maluma pronto a diventare papà: l’annuncio a sorpresa in un video al suo show

Il colpo di scena per i fan di Maluma è arrivato durante il concerto di ieri sera tenuto a Washington, che ha regalato una fortissima emozione a tutti i presenti. Il cantautore colombiano ha infatti annunciato, attraverso il video clip del suo nuovo singolo Procura, che presto diventerà papà di una bambina. A differenza di molti colleghi e personalità dello spettacolo, che spesso preferiscono affidare ad un’intervista o ad un post sui social lieti annunci di questo tipo, la popstar ha stravolto le regole comunicandolo ai fan attraverso le immagini del nuovo video.

Durante il concerto tenuto a Washington, in un momento di grande commozione per tutti, Maluma si è seduto sul palco, con il pubblico alle sue spalle, mentre sul maxi schermo del concerto veniva proiettato il nuovo video clip rivelatore. Le immagini hanno ripercorso la sua romantica storia d’amore con la compagna Susana Gomez, così come la prima ecografia, il gender reveal e la reazione delle persone a lui più care di fronte alla notizia della gravidanza. La coppia presto darà al mondo una femminuccia. Di fronte alle immagini, il cantante non ha trattenuto l’emozione lasciandosi andare alle lacrime.

Maluma, il messaggio ai fan: “Meritate di saperlo anche voi“

Oltre alla meravigliosa sorpresa ai fan durante il suo concerto, Maluma ha voluto anche condividere un messaggio importante nelle stories del suo seguitissimo profilo Instagram. Il cantante, rivelando il lieto annuncio, ha voluto ringraziare i fan per essere stati al suo fianco sin dall’inizio e, per questo motivo, meritano anche loro di venire a conoscenza della bellissima realtà: Maluma sarà papà. “Oggi è uno dei momenti più speciali della mia vita e voglio trasmetterlo in diretta qui al nostro show di Washington. Siete stati lì fin dall’inizio e meritate di saperlo anche voi“, ha scritto il cantante.

Maluma announces he’s going to be a father during his concert in Washington, DC. pic.twitter.com/RlRXkAioVv — Pop Base (@PopBase) October 20, 2023













