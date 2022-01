Mamma di Barù, sorpresa al GF VIP/ Videomessaggio di incoraggiamento dopo che…

Sorpresa in vista al Grande Fratello VIP per Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca, dopo un periodo turbolento all’interno della casa, si appresta a ricevere un videomessaggio di incoraggiamento da parte della madre. Una sorpresa che lascerà di stucco il concorrente gieffino, che a quanto pare è molto legato a colei che l’ha cresciuto, come dimostra la piccola schermaglia avuta con Jessica dopo una battuta poco gradita da parte della Princess. “Tua mamma è albina”, aveva detto ironicamente Jessica a Barù, scatenando una sua reazione piccata.

BARÙ VS NATHALY CALDONAZZO "MI HAI FICCATO UNA BOTTIGLIA NEL CUL*"/ È lite al GF Vip!

Barù e la sorpresa della mamma al Grande Fratello VIP, un legame speciale

In quell’occasione il buon Barù aveva messo in riga Jessica, rimproverandola bonariamente per la battuta sulla mamma. “Non puoi parlarne così”. La principessa aveva ribattuto: “Ma l’hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato”. “Non accetto insulti a mia madre”, la risposta di Barù, che evidentemente è davvero molto “protettivo” nei confronti della mamma. Questa sera, molto probabilmente, il gieffino riceverà una sorpresa che non dimenticherà facilmente.

