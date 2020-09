Manfredi “Università? Lunedì in presenza con mascherina”/ “Privilegeremo matricole”

Da lunedì 21 settembre riprenderanno le lezioni in presenza presso le università italiane dopo i lunghi mesi di lockdown causa coronavirus. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’università Gaetano Manfredi, intervistato dai microfoni di Sky Tg 24: “Le lezioni in presenza stanno riprendendo in tutte le università – le parole dell’esponente dell’esecutivo – alcune hanno iniziato, la maggior parte riprende lunedì prossimo”. Le lezioni prevederanno un modello misto con alternanza lezioni in presenza al 50% della capienza dell’aula, e didattica a distanza, di modo da raggiungere il 100% degli studenti. “Si è cercato di privilegiare le matricole – ha aggiunto il ministro – hanno bisogno di una guida più robusta ma stiamo cercando di garantire il massimo della sicurezza convivendo con la pandemia”. Sulla mascherina: “Abbiamo imposto l’uso anche durante le lezioni: è un fastidio ma i numeri nelle aule sono importanti. Tutte le aule sono state cablate per garantire un servizio di qualità”.

MANFREDI: “GLI ESAMI TUTTI IN PRESENZA MA…”

Sulle modalità di svolgimento degli esami: “Da settembre tutti gli esami saranno in presenza – ha spiegato Manfredi – ma tanti studenti chiedono di poter fare esami a distanza, molti stanno utilizzando la modalità mista in cui l’allievo può scegliere come fare l’esame. Le Università hanno aperto le aule studio e le biblioteche, tutto quello che si può fare per garantire la continuità didattica è stato fatto”. Manfredi ha poi parlato della necessità di investimenti per la ricerca, che in Italia sono molto inferiori a quelli di altri paesi del Vecchio Continente: “Dobbiamo essere capaci di essere competitivi sulle grandi sfide globali e dobbiamo guardare anche alla ricerca di base e alle scienze umane e sociali. Il Recovery Fund dobbiamo usarlo per superare quei Gap anche nelle Università, per alzare il diritto allo studio, l’offerta formativa, dobbiamo guardare anche alle nuove competenze – digitali o green – a offrire più dottorati di ricerca perché abbiamo bisogno di maggiori competenze”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA