Mangiare troppo aglio è dannoso agli occhi/ Si rischia una vista offuscata e sfuocata

Mangiare troppo aglio può causare dei seri problemi di salute. A svelarlo è stato un blogger attraverso il sito cinese Sohu, che ha appunto lanciato l’allarme in merito al consumo eccessivo di questa particolare pianta. Stando a quanto emerso, il mangiare troppo aglio è sconsigliato in particolare alle persone che hanno già dei problemi agli occhi, in quanto, fra i possibili effetti collaterali vi sarebbe una visione offuscata e sfuocata: “E’ dovuto al consumo di lungo termine dell’aglio nei piatti – scrive il blogger – c’è un proverbio emblematico: ‘l’aglio fa bene alla salute, ma fa male agli occhi’”.

Inoltre, sempre in base a quanto viene sostenuto su Sohu, mangiare troppo aglio potrebbe provocare dei sintomi come l’acufene, secchezza della fauci, mal di testa e addirittura perdita di memoria. Di contro, consumare l’aglio in maniera moderata, quindi nelle giuste quantità, è un vero e proprio toccasana, in quanto può abbassare la glicemia nel sangue ed avere anche effetti antifiammatori e disinfettanti.

MANGIARE TROPPO AGLIO E’ DANNOSO: ECCO A CHI E’ SCONSIGLIATO

Insomma, come sempre il consiglio dei dietologi e degli addetti ai lavori è quello di consumare tutto ma con moderazione, senza eccedere perchè “il troppo stroppia”. Secondo alcuni studi, inoltre, c’è il rischio di sanguinamento assumendo ogni giorno dell’aglio, essendo lo stesso un forte anticoagulante. Di conseguenza, per coloro che hanno subito un intervento chirurgico, è sconsigliata la sua assunzione almeno fino a due settimane dopo l’operazione, ma anche dopo una procedura da un dentista. L’aglio, inoltre, potrebbe ridurre l’efficacia di altri farmaci, o di contro, aumentarne la concentrazione, di conseguenza, chi sta già facendo un trattamento medico è necessario che consulti uno specialista se volesse mangiare ogni giorno dell’aglio. Infine, secondo gli esperti è sconsigliato assumere aglio con frequenza per chi ha la gastrite e l’ulcera o chi soffre di reflusso gastrico. Ovviamente sono moltissime le proprietà curative dello stesso, e l’aglio è assolutamente consigliato per chi ha la pressione alta.



