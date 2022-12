Manica, barcone di migranti si rovescia a Dover: quattro morti/ Soccorsi 43 profughi

Quattro migranti sono morti stamane mentre stava cercando di attraversare la Manica, lembo di mare che separa la Gran Bretagna dalla Francia. Secondo quanto riferito dalla BBC, e precisamente dal giornalista Nick Eardley, a bordo della barca che si è rovesciata vi erano 47 profughi, di cui 43 tratti in salvo, mentre quattro purtroppo non ce l’hanno fatta. Suella Braverman, ministro dell’Interno, ha commentato la notizia dicendo: “Sono a conoscenza di un incidente angosciante nella Manica questa mattina e vengo costantemente aggiornata mentre le agenzie rispondono e stabiliscono con urgenza tutti i fatti”. Secondo la BBC è probabile che la barca stesse trasportando delle persone che dalla Francia cercavano di entrare illegalmente in Inghilterra, una decisione forse presa dopo che il primo ministro Uk, Rishi Sunak, aveva annunciato una stretta con l’obiettivo di “fermare le barche”.

In base alle indiscrezioni emerse, si trattava di una piccola barca che ha iniziato ad affondare nel cuore della notte passata al largo della costa di Dungeness, 30 miglia a ovest di Dover; una volta individuata, sul luogo segnalato si è recata la guardia costiera del Regno Unito ma anche la Marina francese, e un elisoccorso per cercare di soccorrere i poveretti in difficoltà. Alle operazioni di recupero dei migranti hanno partecipato anche un peschereccio nella zona, per un dispiegamento di mezzi davvero importanti.

MANICA, BARCONE DI MIGRANTI SI RIBALTA: “MOLTO RATTRISTATA”

Le quattro persone morte sono decedute molto probabilmente per assideramento visto che in questi giorni, come anche nel nord Italia, la Gran Bretagna è attraversata da un’ondata di gelo, e durante la notte scorsa lungo la Manica le temperature sono scese sotto lo zero, ed era stata diramata un’allerta meteo gialla per il ghiaccio presente nel Kent.

Natalie Elphicke, deputata di Dover, si è detta “molto rattrista” nell’apprendere la notizia, ed ha rivolto il proprio pensiero e le sue preghiere alle persone coinvolte. L’ultimo grave incidente nella Manica risale al 2021 quando 27 migranti persero la vita.

