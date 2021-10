Manifestazione No Green Pass a Roma/ Video migliaia di persone a Piazza del Popolo

I No Green Pass quest’oggi sono tornati in strada per protestare: una manifestazione è stata organizzata a Piazza del Popolo, a Roma, con l’obiettivo di opporsi all’obbligo del certificato verde imposto dal Governo ai lavoratori, pubblici e privati. Circa 10 mila persone, secondo quanto riporta Rai News, si sono radunate per la causa. Non intendono piegarsi alla scelta politica.

“Non siamo più disposti a fare passi indietro, oggi gli italiani si riprendono la libertà”, questo uno degli slogan dei manifestanti. Insulti, inoltre, contro il Premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza ed i virologi. “Assassini, assassini” urlano. E ancora: “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente. A Piazzale Flaminio la protesta ha anche causato il blocco del traffico, causando non pochi disagi. Ci sono stati disordini e tensioni con gli agenti della Polizia, che in queste ore stanno cercando di ristabilire la calma.

Manifestazione No Green Pass a Roma: chi sono gli organizzatori

Gli organizzatori della manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo, a Roma, sono gli stessi che in passato avevano aizzato le masse contro l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19. In particolare si tratta dei creatori e dei membri di gruppi Telegram come «Basta dittatura», «No Green pass- adesso basta!» e «Io apro!», i quali si sono dati appuntamento nella Capitale alle 15.00 di quest’oggi. Per chi fosse lontano, invece, “in tutte le strade d’Italia”.

«Basta dittatura», in particolare, ha invitato il popolo No Green Pass a esporre sui propri balconi le bandiere dell’Italia. Proprio quelle che un gran numero di manifestanti hanno con sé nelle piazze. Tra coloro che sono scesi in strada ci sono anche alcuni militanti del movimento di estrema destra Forza Nuova. Numerosi i video dell’evento No Green Pass che circolano sui social network: all’interno di essi è ben evidente la folla di persone che è scesa in piazza per esprimere la propria opinione sul tema.

