Roma blindata per la manifestazione pro Palestina annunciata per oggi, sabato 5 ottobre 2024, nonostante il divieto della Questura. Nella capitale sono in corso controlli per individuare eventuali infiltrati violenti tra le persone che proveranno comunque ad arrivare a Ostiense per partecipare al corteo. Ieri è stato definito il piano sicurezza che prevede controlli nelle stazioni e ai caselli delle autostrade per intercettare i manifestanti che arrivano da altre città a pochi giorni dall’anniversario del 7 ottobre, dell’attacco di Hamas a Israele, ma è stato messo a punto anche un dispositivo di cerchi concentrici attorno all’area sopracitata.

Peraltro, sono proseguite le adesioni nelle ultime ore, nonostante il divieto alla manifestazione abbia diviso comunque il “mondo” palestinese e avvicinato estrema sinistra ed estrema destra, che sono a favore del corteo. Potere al Popolo ha annunciato la sua presenza, così come Forza Nuova.

Ad esempio, la Comunità palestinese ha scelto una nuova data, cioè sabato prossimo, mentre l’Unione democratica arabo-palestinese e i Giovani Palestinesi hanno deciso di esserci comunque. Anche i collettivi studenteschi hanno annunciato la loro adesione. La manifestazione pro Palestina oggi 5 ottobre non è prevista, però, solo a Roma, ma anche a Milano.

MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA OGGI, A MILANO SALTA SCIOPERO

L’Associazione Palestinesi in Italia in Solidarietà di Gaza e Libano ha annunciato un presidio delicato a Milano, a cui parteciperanno almeno 500 persone. Inoltre, è prevista anche nel capoluogo lombardo una manifestazione pro Palestina. Anche per questo la prefettura meneghina ha deciso di precettare lo sciopero dei mezzi pubblici previsto oggi, visto che il deflusso del corteo avrebbe coinciso con la fascia dell’agitazione del trasporto pubblico.

MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA A ROMA: IL PERCORSO E LE ZONE BLINDATE

Il percorso della manifestazione pro Palestina a Roma oggi 5 ottobre 2024 non è noto, ma sono state prese comunque delle contromisure. Ad esempio, il Ghetto è blindato: è scattato, infatti, l’allarme per quanto riguarda le zone frequentate dalla comunità ebraica. Dunque, via del Portico d’Ottavia, via Catalana e via Elio Toaff sono state transennate e i posti auto eliminati. La parte del lungotevere antistante la Sinagoga è stata recintata ulteriormente, mentre è stata incrementata la sorveglianza.

Recinzioni sono apparse anche attorno al Tempio Maggiore. La partenza del corteo è prevista da Ostiense: l’ipotesi è che prosegua verso piazza Vittorio o dell’Esquilino, quindi non dovrebbe transitare molto distante dal Ghetto di Roma. Nel frattempo, la polizia postale scandaglia i social per capire in anticipo quando e dove sono previsti gli assembramenti.