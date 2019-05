Manila Gorio e Chando a Pomeriggio 5/ “Il gelato con Francesca Giuliano? Un gioco!”

Nello studio di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Manila Gorio e Chando Erik Luna. Una storia tormentata dai gossip che nelle ultime settimane hanno visto Chando fin troppo vicino a Francesca Giuliano, con la quale ha condiviso un gelato che ha fatto scalpore. Chando e Manila non sono da soli perché in collegamento con Barbara d’Urso c’è anche Francesca. È Chando ad esordire chiarendo i motivi del famoso “gelato” mangiato con la Giuliano: “Per me è una grande vergogna tutto questo che è passato, unicamente per un gelato. Non mi piace e mi dispiace. Il gelato? Per me è un gioco, un divertimento, unicamente quello”. Poi ammette “A me dispiace anche perché Francesca Giuliano non è il mio tipo di donna. La rispetto, credo sia bella ma non è il mio tipo”.

MANILA GORIO E CHANDO MOSTRANO IL LORO NIDO D’AMORE

Anche Manila Gorio, a Pomeriggio 5, dice la sua sul gelato “hot” condiviso dalla Giuliano e il suo compagno. “Per Chando poteva sicuramente essere un gioco ma io, da buona meridionale, gli ho detto che se il mio fidanzato fa una cosa del genere non è perdonabile” ammette. Poi però, parte ancora una volta all’attacco di Francesca. “Non dovevi comportarti così e proporti in questo modo a lui mentre io ero a lavorare. Non hai avuto rispetto” sbotta la Gorio. Si accende tra le due una nuova discussione ma Chando sottolinea che quello con Francesca è stato un gioco anche perché mai potrebbe essere il mio tipo. La tensione però si scioglie con la visione del nido d’amore milanese di Chando Erik Luna e Manila Gorio.

