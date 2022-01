Manila Nazzaro: consigli a Delia, lite con Alessandro/ L’appello dei fan “dare il suo cuore a chi merita”

Manila Nazzaro: la nomination a Soleil

Dentro la casa del Grande Fratello Vip anche Manila Nazzaro ha espresso i suoi dubbi su Barù. Il nobile in realtà ha detto di non aver mai fatto battute troppo spinte all’ex miss Italia per il grande rispetto che ha di lei e perché non gli è sembrato che lei avesse scherzato con lui in quella maniera, ma è stata proprio lei, nelle clip mostrare da Alfonso Signorini durante la puntata di venerdì, ad aver definito Barù “un gallo in un pollaio”. Ma questa reazione non sarà stata dettata dal fatto che Barù è uno di quelli che ha difeso Soleil Sorge quando le due donne hanno litigato dopo la battuta in radio? Anche se non è stato affrontato a pieno durante la diretta, al momento delle nomination Manila ha fatto il nome di Soleil, dispiaciuta del grande distacco che si è creato tra loro. Soleil, invece, non ha nominato la Nazzaro, ma Delia. Nel dopo puntata, Manila si è sfogata con Gianmaria e Miriana su questo argomento: la ex Miss ha detto di star provando in tutti i modi a ricucire il rapporto con Soleil, ma secondo lei l’influencer sta conducendo la linea della vittima all’interno della casa e ciò rende un riavvicinamento impossibile.

Manila Nazzaro: consigli a Delia, lite con Alessandro

Sabato è arrivato un aereo anche per Manila Nazzaro dai suoi fans che la invitano a “dare il suo cuore a chi merita“, svoltandole la giornata. Durante la serata Manila ha accolto le confidenze di Delia Duran, decisa a mettere fine alla sua relazione con Alex Belli. “Ricordati che la forza per stare bene anche da sola tu ce l’hai”, ha detto la ex Miss Italia. Nelle ultime ore, invece, Manila ha avuto una discussione con Alessandro Basciano. La ex Miss Italia ha fatto notare al ragazzo che alcuni concorrenti non partecipano come dovrebbero ai turni delle pulizie: “Solo voi fate problemi”. Delia si è aggiunta al dibattito, dando ragione a Manila: “Ora parla pure Delia. Faccio come mi pare”, è sbottato Basciano, allontanandosi dalla cucina. La Nazzaro ha rincorso il ragazzo in piscina dove tra i due c’è stato un nuovo scontro: “Sembrano sempre tutti disinteressati”, ha commentato dispiaciuta Manila.

