Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Temptation Island/ “Siamo sicuri di noi ma…”

Tra le coppie ‘Vip’ presenti in questa edizione di Temptation Island c’è quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha infatti deciso di mettere in gioco la sua storia d’amore con l’uomo con il quale sta ormai da tre anni e con il quale sta vivendo un momento meraviglioso. “Lui è l’amore con la A maiuscola, quello che non avrei mai immaginato di vivere” ha ammesso alle pagine del settimanale Nuovo Tv la Nazzaro. Manila, d’altronde, di batoste in amore ne ha già vissute. Prima di Lorenzo era sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, padre dei suoi figli Francesco Pio (14 anni) e Nicolas (8). “Ho scoperto dal web che lui aveva un’altra famiglia, una botta fortissima. – ha raccontato la Nazzaro in merito – Non è bello vedere su internet immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra vita. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Vogliamo mettere alla prova la nostra relazione”

Oggi Manila Nazzaro è felice al fianco di Lorenzo Amoruso, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore che conosce da 4 anni ma con il quale è fidanzata da 3. La loro relazione è forte, tant’è che entrambi arrivano a Temptation Island sicuri della loro storia e, proprio per questo, pronti ad avere l’ennesima conferma della solidità della coppia. “Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo”, hanno infatti dichiarato alle telecamere di WittyTv. La Nazzaro, dal canto suo, di è detta pronta a mettere radici dopo la batosta ricevuta dall’ex marito. Ci sarà un lieto fine per la coppia o, anche in questo caso, non mancheranno sorprese?



© RIPRODUZIONE RISERVATA