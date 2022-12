Manila Nazzaro/ “Katia Ricciarelli? Facile cantare in televisione. C’è un cachet”

Katia Ricciarelli assente al matrimonio di Francesca Cipriani

Lunedì sera Francesca Cipriani è tornata nella casa del Grande Fratello Vip con il marito Alessandro Rossi. Un anno fa su quella passerella lui le aveva chiesto di sposarlo e lo scorso 3 dicembre si sono sposati. Grande assente al matrimonio Alfonso Signorini che avrebbe dovuto essere testimone della sposa. Per farsi perdonare il conduttore ha invitato i due novelli sposi al GF Vip, dove i due si sino scambiati nuovamente le promesse nuziali: “È un’emozione che rivivremo stasera perché loro sono freschi di nozze, perché alle loro nozze purtroppo non hanno potuto partecipare proprio tutti. Io per primo, assente giustificato. Ma anche Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto cantare l’Ave Maria”, ha detto il conduttore, annunciando l’arrivo di Katia Ricciarelli che ha così intonato (e stonato) il celebre brano. Il gesto della Ricciarelli che, dopo aver dato forfait alle nozze, si è presentata davanti alle telecamere per augurare il meglio ai due sposi come se niente fosse, non è certo passato inosservato.

Manila Nazzaro critica Katia Ricciarelli: “In tv c’è un cachet”

Manila Nazzaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex coinquilina della cantante, ha commentato il comportamento di Katia Ricciarelli ai microfoni di Casa Pipol: “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera”. L’ex Miss Italia, invece, era tra gli ospiti del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi insieme al compagno Lorenzo Amoruso. “È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”, ha aggiunto la Nazzaro. Le due donne inizialmente avevano molto legato dentro la casa del Grande Fratello Vip 6, poi qualcosa si era rotto in maniere irreparabile: “A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”.

