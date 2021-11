Manila Nazzaro/ Preferisce Katia Ricciarelli ad Aldo Montano, lui geloso? (GF Vip)

Manila Nazzaro: il ricordo della figlia Greta

Nei giorni scorsi, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha ricordato la sua piccola Greta, la bambina che aspettava dal suo compagno Lorenzo Amoruso e che, purtroppo, ha perso in un aborto spontaneo. L’ex Miss Italia si è confidata con la nuova arrivata Patrizia Pellegrino, che ha perso il figlio Riaccardo pochi giorni dopo la nascita. “Sono un po’ giù, sono giornate un po’ così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre”, ha detto Manila. Le due donne, unite dal dolore, hanno deciso di liberare nell’aria un palloncino rosso a forma di cuore, per raggiungere i “loro angeli”. Dentro la casa del Gf Vip, Manila Nazzaro ha legato molto anche con Aldo Montano. In una delle ultime cene i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Aldo, vedendo Manila ancora in piedi, ha cominciato a chiamarla: “Vieni qui, dove stai tu?”. Lei ha risposto “Qui, accanto a Katia”. A quel punto lo sportivo le ha detto: “Abbandoni il tavolo coniugale? va bene. Abbandona”. E la Ricciarelli ha scherzato: “Dai, non essere geloso!”.

Manila Nazzaro ricorda la figlia persa un anno fa/ Lo sfogo di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro: discussioni con le sorelle Selassié

In questa settimana Manila Nazzaro è stata anche protagonista di alcune discussioni nate dentro la casa del Grande Fratello Vip. La ex Miss Italia non ha gradito l’atteggiamento di Clarissa Selassié, che si è lamentata dell’aria condizionata in camera e ha lasciato la stanza sbattendo la porta e accusando tutti per il suo malessere: “Clarissa è uscita sbattendo la porta dicendo che è colpa nostra se sono tre mesi che è malata. Nostra? Che andiamo a chiedere noi l’aria fredda? Non si può urlare sbattendo la porta”, ha detto rivolgendosi alla sorella maggiore Jessica. Qualche giorno prima la Nazzaro si è arrabbiata con Lulù Selassié e Francesca Cipriani che l’hanno lasciata da sola al turno di pulizie per prepararsi in vista della Game-night : “Non mi possono sempre mollare e fregarsene”.

