Maninni è fidanzato?/ Vita privata e sentimentale alla larga dai riflettori, ma il cantante…

Torna in tv con la sua musica Maninni, in occasione della serata evento Con il Cuore nel Nome di Francesco, un appuntamento all’insegna della solidarietà a cui il giovane classe 1997 prende parte con grande entusiasmo, con la speranza di lasciare da parte il gossip almeno per una sera. Da quando ha partecipato a Sanremo, infatti, sono in tanti a chiedersi se nella sua vita ci sia una persona speciale e se sia fidanzato. Dal canto suo, Maninni, guarda altrove, pare aver messo in secondo piano le questioni di cuore per dedicarsi con tutte se stesso a ciò che ama di più: la musica.

Dando un’occhiata sul web, infatti, non emergono particolari indizi che facciano pensare ad un Maninni innamorato al momento, ma è anche vero che l’ex concorrente di Amici fa di tutto per separare le due cose. Dunque i curiosi dovranno necessariamente tenere gli occhi ben aperti sulla questione, dato che anche sui social Alessio, il vero nome di Maninni, mantiene un “profilo basso”.

Maninni è fidanzato? Il mistero si infittisce

Quel che si può dedurre su Alessio è che non ami particolarmente condividere col pubblico gli aspetti così privati della sua vita. E’ evidente che non ami condividere troppo di sé e che preferisca parlare attraverso la sua musica. Il mistero, dunque, resta, anche se non possiamo escludere a priori che nel dietro le quinte e con l’estate alle porte si possa muovere qualcosa. Al momento, ad ogni modo, Maninni non sarebbe fidanzato, ma molto concentrato sulla carriera e su un’agenda fitta di impegni.

Sul fatto di essere fidanzato o meno il cantante non si è mai espresso direttamente, mentre ha condiviso alcuni aspetti della sua lavorativa passata, prima di arrivare al successo. “Ho fatto diversi lavori in passato, call center o il fattorino in pizzeria per finanziarmi lo studio di registrazione o il conservatorio, ma il centro della mia vita è sempre stato la musica”, ha raccontato il classe 1997.

