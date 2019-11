Manovra, ministro Gualtieri/ “Critiche maggioranza sorprendono, sono come Salvini”

Si toglie qualche sassolino dalle scarpe il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, in occasione dell’intervista rilasciata stamane ai microfoni de La Stampa. Il titolare del Tesoro si rivolge in particolare alle critiche provenienti dalla maggioranza nei confronti della manovra: “La Manovra è un lavoro condiviso e sorprendono le critiche nella maggioranza, sarebbe meglio evitare di fare opposizione al posto di Salvini”. Parole che sembrano di risposta alle dichiarazioni rilasciate soltanto ieri dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha puntato il dito nei confronti della Legge di Bilancio, in particolare nei confronti delle ultime tasse introdotte. Gualtieri ribadisce la questione del mancato aumento dell’Iva: “Siamo riusciti a fare quello che tutti fino a poco fa ritenevano impossibile: evitare 23 miliardi di aumento automatico dell’Iva con una Manovra che non è di lacrime e sangue – ha proseguito nella sua chiacchierata con il quotidiano piemontese – Tutto ciò garantendoci importanti margini di flessibilità, ma senza scontri con l’Europa e con lo spread che è calato di oltre 100 punti, il che significa svariati miliardi risparmiati in spesa di interessi”.

MANOVRA, IL MINISTRO GUALTIERI: “SOLO TRE NUOVE TASSE”

Il ministro ha poi sottolineato come con la Manovra 2020 non si verificheranno aumenti di tasse: “Se guardiamo alle tasse – argomenta – le uniche veramente nuove sono tre: sulla plastica ‘usa e getta’, sugli zuccheri contenuti nelle bevande, sui giganti del web. Mi sento di difenderle come tasse di scopo utili per l’ambiente e la salute”. Gualtieri, a riguardo, ricorda come la plastica monouso verrà tassata “perché nel medio periodo incentiva l’impiego di materie prime compatibili con l’ambiente e promuove la trasformazione industriale. Lo zucchero, perché oggi l’incidenza dell’obesità in Italia tra i ragazzi fino a 12 anni è superiore alla media dell’Unione europea. E sui giganti del web non penso che sia necessario aggiungere molto. Nel loro insieme valgono 2 miliardi”. Il ministro aggiunge che il lavoro svolto dalla maggioranza verrà incoraggiato dal suo governo, ascoltando comunque le opposizioni, le forze sociali e i vari settori interessati dalle misure: “Abbiamo voluto concludere la fase di preparazione proprio per consentire al Parlamento di svolgere pienamente il proprio compito contrariamente a quanto è avvenuto l’anno scorso”.

