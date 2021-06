Manuel Di Bernardo/ Il più bello d’Italia 2016 tra i tentatori di Temptation Island

Manuel di Bernardo è tra i tentatori single di Temptation Island 2021. Dopo aver vinto la fascia de Il più bello d’Italia nel 2016, il giovane personal trainer è pronto per la sua prima importate esperienza televisiva visto che è tra i tentatori della nuovissima edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Classe 1995, Manuel lavora come modello e personal trainer a Roma dove ha studiato conseguendo il diploma all’Istituto Geometra. Non solo, contemporaneamente agli studi, Manuel seguiva anche un altro grande sogno: il calcio. Per più di 14 anni, infatti, ha giocato a livello agonistico nel calcio, ma a causa di un infortunio ha dovuto appendere le scarpette al chiodo e ha cominciato una nuova vita.

Proprio il modello, intervistato da Dailynews24.it ha dichiarato: “a seguito di un infortunio sul campo sono stato costretto alla difficile scelta di lasciare il calcio accettando l invito di un amico a partecipare alle selezioni di un concorso di bellezza. Poi l’interesse che ho sempre avuto per la moda, mi ha spinto ad iniziare questo difficile percorso di modello”. Inizia così a muovere i primi passi nel mondo della moda e viene ingaggiato dall’agenzia Panama Agency dividendosi tra Roma e Milano. Tra le sue più grandi passioni c’è lo sport: oltre al calcio, il bel Manuel pratica anche pugilato, karate, body building e sci.

Manuel di Bernardo ha una fidanzata? Single tentatore a Temptation Island

Manuel Di Bernardo nel 2016 si fa apprezzare e conoscere durante il concorso di bellezza “Il più bello d’Italia” vincendo la fascia. Poco dopo come modello sfila alla Royal Albert Hall a Londra. Oggi lavora principalmente a Milano nel campo della moda, anche se vive ancora a Roma, la sua città natale a cui è molto legato. Oltre al fisico statuario, Manuel si fa notare anche per i tatuaggi; ne ha ben sette e tutti hanno un significato davvero speciale per lui. “I miei tatuaggi sono frutto della rappresentazione di alcuni momenti significativi della mia vita. Sono più legato a quello sul braccio sinistro in quanto rappresenta la mia famiglia anche se quello che mi piace di più esteticamente è quello sul fianco destro” – ha raccontato il modello a Dailynews24.it.

