Manuel Di Bernardo, tentatore di Jessica a Temptation Island 2021/ Alessandro deve temere le “corna”?

Manuel di Bernardo, giovane modello di 25 anni, è uno dei single di Temptation Island 2021. Nelle prime puntate l’ex detentore del titolo di “Più bello d’Italia” si è avvicinato a Jessica Mascheroni, fidanzata da 7 anni con Alessandro Autera. Nel corso delle prime puntate Jessica si è lamentata del giovane fidanzato: “Lui pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia”. Anche Alessandro ha avuto qualcosa da ridere sulla fidanzata che non ha un lavoro fisso e che a suo dire sarebbe molto viziata dalla famiglia, sopratutto dal padre che la aiuterebbe a casa loro con le faccende domestiche. Per ora l’avvicinamento di Jessica e Manuel non sembra aver destato preoccupazione in Alessandro, vedremo cosa succederà nelle prossime puntate di Temptation Island 2021.

Manuel Di Bernardo, tentatore Temptation Island 2021: single per scelta

Manuel Di Bernardo è nato l’8 agosto del 1995 a Roma. Ha iniziato a giocare a calcio a livello agonistico, ma un infortunio lo ha obbligato ad appendere le scarpe al chiodo e a intraprende la carriera da modello. Trasferitosi a Milano, nel 2016 ha partecipato e vinto il concorso de “Il più bello d’Italia” nel 2016. Anche se lavora principalmente a Milano, Manuel continua a vivere a Roma. Il giovane modello ha 7 tatuaggi, dedicati alle persone più importanti della sua vita. Sui social Manuel è amato e seguito: su Instagram ha oltre 218mila followers e su TikTok 490 mila followers. Al momento Manuel Di Bernardo è single: il ragazzo non ha una donna ideale, ma tende a innamorarsi di coloro che dimostrano sentimenti sinceri.

