Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ “C’erano pochi colleghi, vergogna!”

Durante l’omaggio di Domenica In a Paolo Limiti c’è stato spazio per Mara Venier anche per un duro sfogo. È successo al termine del servizio sui funerali, a cui parteciparono pochi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Fabrizio Frizzi, anche lui prematuramente scomparso.

Il suo saluto è confluito nelle immagini trasmesse dal programma di Mara Venier, che quindi ha voluto anche ricordare l’amico e collega a cinque anni dalla sua morte. «In questo momento voglio ricordare Fabrizio. Cinque anni fa se ne andava. Ciao Fabrizio, ciao Paolo. Magari starete insieme».

Lo sfogo di Mara Venier sui funerali di Paolo Limiti

Poi Mara Venier si è lasciata andare al suo sfogo in riferimento ai funerali di Paolo Limiti: «Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!». Giovanna Nocetti allora ha preso la parola per dire la sua: «Io posso dire un’altra cosa: l’unica persona che ho visto piangere sinceramente è stata Mara. Tutti hanno fatto finta…». Allora la conduttrice di Domenica In si è limitata a commentare: «Gli volevo bene». Sempre schietta e diretta, caratteristiche per le quali zia Mara è amata dal pubblico, si è di nuovo confermata, infatti il suo sfogo è stato apprezzato anche sui social.

