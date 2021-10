Mara Venier compie 71 anni/ La dedica del marito Nicola Carraro: “Auguri amore mio”

Oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, Mara Venier compie 71 anni. Il primo a farle gli auguri è stato il marito Nicola Carraro: “Auguri amore mio”, ha scritto il produttore cinematografico su Instagram pubblicando una romantica foto in cui lui e la moglie si scambiano un bacio. La conduttrice e Carraro sono sposati dal 2006. Tanti i messaggi di amici e colleghi, come Alberto Matano e Monica Leofreddi. Immancabili gli auguri social della figlia Elisabetta Ferracini, nata dal matrimonio con l’attore Francesco Ferracini (scomparso nel 2016). Nata a Venezia il 20 ottobre 1950 come Mara Povoleri, la Venier da settembre conduce “Domenica In” per il quarto anno di fila, raggiungendo così quota 13 edizioni ed eguagliando il record di Pippo Baudo.

Mara Venier: 71 anni della “zia”

La carriera di Mara Venier è iniziata nel 1973 con il primo film “Diario di un italiano” di Sergio Capogna. Fra gli anni ’80 e ’90 ha recitato per Nanny Loy, Gabriele Salvatores e Dario Argento. Nello stesso periodo ha avuto inizio il sodalizio – sentimentale e lavorativo – con Jerry Calà. Nel 1993 ha condotto per la prima volta “Domenica In” al fianco di Luca Giurato. Nel 2006 l’epica litigata fra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila le è costata la conduzione del contenitore domenicale di Rai 1. Dopo alcuni anni a Mediaset, la “zia” Mara è tornata in Rai 1 nella stagione 2018-2019 riprendendo la guida di “Domenica in”. Stando a quanto dichiarato più volte dalla conduttrice, questo sarà il suo ultimo anno. Ricordiamo che questa estate un intervento ai denti andato male ha causato una paresi facciale alla conduttrice, che ha dovuto prendersi qualche settimana di riposo.

