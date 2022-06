Mara Venier e Renzo Arbore, perché si sono lasciati?/ La gravidanza interrotta e…

Mara Venier e Renzo Arbore, perché è finita?

Forse non tutti ricordano che Mara Venier ha condiviso un’importante storia d’amore con il collega Renzo Arbore. Sono stati a tutti gli effetti una delle coppie più seguite dal mondo del gossip, anche se non sono mai stati uno l’anima gemella dell’altro. Tuttavia sia la mitica conduttrice che Renzo Arbore ricordano con affetto i loro trascorsi insieme e ancora oggi conservano ottimi rapporti.

In tantissime interviste, ‘zia Mara’ ha sottolineato che Arbore non era un uomo da matrimonio: “Sapevo fin dall’inizio che non saremmo mai saliti all’altare”, ha confessato un po’ di anni fa in una chiacchierata a Domenica In con Conti. “Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme”. Anche se Arbore non voleva sposarsi, a quanto pare era molto geloso nei confronti della Venier.

L’aneddoto di Mara Venier su Renzo Arbore, gelosia motiva di rottura?

“Adoravo Sean Connery, un’amica organizza una cena con lui. Arbore era in tour, lo chiamo: ‘Vado dal mio idolo’. Gelo: ‘Se esci mi arrabbio‘. E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati“, ha spiegato Mara Venier. I due, come dicevamo, hanno condiviso un bel pezzo di strada insieme, tra grandi emozioni contrastanti. Quando si sono lasciati in molti si sono chiesti perché e in tutti questi anni i motivi veri della rottura non sono mai emersi. Ciò che è certo è che Mara Venier e Arbore hanno affrontato la perdita di un figlio mai nato: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata… Insomma è stato un grande dolore per tutti e due”, ha ricordato commossa la conduttrice a Maurizio Costanzo nel 2017.

