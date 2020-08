Mara Venier/ Il suo grande amore è Claudio, il nipotino: la foto incanta il web

Mara Venier grande ospite di Io e Te, il programma dei “buoni sentimenti” in compagnia di Pierluigi Diaco. In questa puntata la mitica Mara Venier si racconta, tra grande amori e romanticismo, tra gioie e dolori del passato, ma anche con uno sguardo al presente e al domani. Il presente, ad esempio, è anche e soprattutto il nipotino Claudio. Mara Venier in versione nonna ha fatto breccia nel cuore di moltissimi italiani, grazie ad una dolcezza ed un modo di fare unico. In queste settimane la famosa conduttrice si è goduta il meritato relax, dopo aver terminato le riprese del programma Domenica In, con cui ha ottenuto ottimi ascolti. La mano della Venier, in tal senso, si è vista eccome. Con esperienza e capacità di conduzione ha rilanciato una trasmissione che prima del suo arriva sembrava accusare il peso degli anni.

Mara Venier inarrestabile, quel periodo in tv con la gamba fasciata…

Di certo non ne aveva bisogno, ma quando ha registrato il programma con la gamba fasciata – a causa di un infortunio – Mara Venier ha ulteriormente consolidato il legame col pubblico. In molti hanno apprezzato la sua ironia e quel suo modo di rimboccarsi le maniche, nonostante tutto. Con tutte le problematiche legate alla crisi sanitaria del Coronavirus non si è mai arresa, anzi con un inguaribile ottimismo ‘zia Mara’ si mostra sempre positiva e innamorata della vita. Così alcuni giorni fa sui propri account social ha pubblicato un video di quotidianità, al fianco di una persona speciale. Stiamo parlando del piccolo Claudio, il suo nipotino. Mara Venier ha postato un filmato che inevitabilmente ha fatto il giro del web, riscuotendo like, cuoricini ed una miriade di apprezzamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA