Mara Venier piange per madre morta/ “Da Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo una pugnalata”

Maria Venier è quasi scoppiata a piangere durante l’intervista con Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. La conduttrice di Domenica In ha provato a trattenere le lacrime e ha dovuto sforzarsi per riuscirci. Tutta “colpa” di una canzone che i due artisti hanno interpretato. Mentre cantavano il brano “Indifferentemente”, Mara Venier ha cominciato a mordersi il labbro inferiore, poi è apparsa visibilmente scossa per la performance. Al termine dell’esibizione la padrona di casa ha svelato il motivo di tanto turbamento. Quella che Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo avevano appena finito di cantare era una delle canzoni preferite della madre di Mara Venier, morta nel 2015.

MARA VENIER PIANGE A DOMENICA IN: “UNA PUGNALATA”

Il pubblico è abituato a vedere zia Mara sempre sorridente, ma è rimasto indifferente alla sua reazione. Soprattutto quando è arrivata la spiegazione. «Mi avete squarciato il cuore, era la canzone preferita della mia mamma, era la sua canzone», ha cominciato a spiegare Mara Venier. Poi si è lasciata andare: «È la prima volta che l’ascolto da quando se n’è andata. Mi avete dato una pugnalata, però va bene così». Quell’espressione, una “pugnalata”, non era ovviamente un commento negativo nei confronti di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, tutt’altro. L’intervista ai due cantanti partenopei ha riservato dunque anche momenti di commozione, ma stavolta a provare a trattenere le lacrime non era l’ospite – o gli ospiti come in questo caso – ma la conduttrice.

