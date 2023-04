Mara Venier, rischia di cadere in diretta/ Video: la “quasi” caduta a Domenica In

Mara Venier rischia di cadere in diretta

Durante la puntata di Domenica In, in onda domenica 23 aprile 2023, Mara Venier ha rischiato di cadere in diretta, mentre si accomodava sul suo sgabello. La conduttrice era al centro dello studio per intervistare Simone Coccia Colaiuta, che da poco si è separato da Stefania Pezzopane (che la settimana prima è stata ospite nel salotto domenicale di Rai 1). Proprio all’inizio dell’intervista, zia Mara ha rischiato di cadere: “Mamma mia che paura”, ha detto la conduttrice dopo aver perso l’equilibrio.

Il suo ospite si è messo a ridere, mentre la Venier ha aggiunto: “Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi”. Poi si è lasciata andare a qualche battuta in dialetto veneto, chiedendo alla regia di mandare un filmato. Il video della “quasi” caduta di Mara Venier ha subito fatto il giro del web.

Mara Venier: l’intervista a Simone Coccia Colaiuta

I fan di Mara Venier hanno apprezzato la sua ironia e la prontezza nel risolvere il momento critico: “Anche oggi sei la più divertente ti amo” e “Il fatto che in situazioni di emergenza la sua soluzione è SEMPRE mandare un filmato mi manda al manicomio”, hanno commentato due utenti su Twitter. Dopo il piccolo inconveniente, l’intervista a Simone Coccia Colaiuta è proseguita: l’ex gieffina ha parlato a cuore aperto della fine della sua relazione con Stefania Pezzopane, durata nove anni. “Ho provato dolore perché non mi aspettavo che questa storia finisse. Abbiamo attirato tantissima cattiveria nei nostri confronti e abbiamo ricevuto anche tante minacce. Ma siamo sempre andati contro tutti”, ha raccontato Simone, faticando a trattenere le lacrime, a zia Mara. E ha aggiunto: “Io non sto dicendo che non ci tornerò più, siamo rimasti in ottimi rapporti. Forse è solo un momento di riflessione”.

Anche oggi sei la più divertente ti amo#DomenicaIn pic.twitter.com/5WEeKXyMHL — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) April 23, 2023

