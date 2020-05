Mara Venier rivoluziona Domenica In?/ “Nella prossima edizione non sarà da sola!”

Pubblicità

Dopo una stagione televisiva stravolta a causa della pandemia di Coronavirus, le aziende iniziano a pensare e progettare la prossima. La Rai, e in particolare Mara Venier, avrebbero in progetto di stravolgere Domenica In in vista della prossima edizione. L’indiscrezione arriva da DavideMaggio, secondo cui la conduttrice starebbe pensando ad un cambiamento che strizza l’occhio al passato. “l’intenzione della conduttrice sarebbe quella di riportare, per certi versi, il format al passato passando dall’attuale conduzione in solitaria ad una corale.” si legge sul portale, che così annuncia “In parole povere Mara Venier ci sarà e rimarrà centrale ma non sarà da sola. Con lei uno o più compagni di viaggio, sulla falsariga di quanto accadeva nelle sue indimenticabili domeniche televisive degli anni 90.”

Mara Venier pronta a stravolgere Domenica In: intanto Mediaset…

Mara Venier è decisa, insomma, a dare una scossa alla prossima edizione di Domenica In. Quindi spazio non solo interviste one to one ma anche all’intrattenimento puro, a 360 gradi. Al momento, comunque, si tratta di un progetto in valutazione dai piani alti. L’idea è quindi quella di rivoluzionare lo show, ma solo nei prossimi mesi arriverà la conferma o smentita dei cambiamenti annunciati. C’è da dire, d’altra parte, che anche Mediaset ha in progetto tante novità per la prossima stagione televisiva. In particolare di parla di Alfonso Signorini al comando di un talk in salsa reality. Di certo la Rai, di fronte a queste novità, non starà a guardare.



