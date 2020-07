Mara Venier, video a tradimento di Nicola Carraro/ Lei sbotta: “Sei un pirl*, basta!”

Mara Venier e Nicola Carraro sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. I due ci hanno abituati a scene d’amore anche palteali, come la sorpresa fatta da Carraro alla fine dell’ultima puntata di Domenica In di questa stagione, ma anche a tanti scherzi. Capita infatti spesso che l’uomo pubblichi sul suo profilo Instagram video che ritraggono sua moglie in momenti di quotidianità; scene spesso molto simpatiche con una protagonista filmata in modo totalmente inconsapevole. È quanto accaduto anche oggi, in un nuovo video fatto a tradimento. In questo la conduttrice è in piedi di fronte al suo divano ed usa la stampella, che l’accompagna in questo periodo di riabilitazione dopo essersi fatta male al piede, come un battipanni per togliere la polvere.

Mara Venier e Nicola Carraro, esilarante botta e risposta sui social

“Non ho fatto in tempo a riprendere tutta la scena” ha scritto Nicola Carraro sotto il video della moglie postato su Instagram a tradimento. Mara Venier, pochi minuti dopo, ha commentato il video fattole dal marito, scrivendo: “Sei un pirla! #stampellata #amopulire #maritobirichino” L’ha presa con la solita ironia che la contraddistingue la Venier, d’altronde anche i tanti follower della coppia hanno risposto allo scherzo con commenti divertiti. E tra uno scherzo e l’altro di suo marito, la Venier sogna una nuova edizione di Domenica In molto diversa dalle altre. Magari con una doppia conduzione, tant’è che non ha fatto mistero di voler al suo fianco Stefano De Martino.





© RIPRODUZIONE RISERVATA