Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati / Le nozze dopo la rottura con Sotgiu

Marcello Brocherel è l’ex marito di Angela Brambati, la famosa cantante dei Ricchi e Poveri. La cantante è stata sposata con l’albergatore originario di Aosta, poco dopo aver messo fine alla sua storia con Angelo Sotgiu. Marcello Brocheler è entrato nella vita di Angela Brambati quando ancora era sposato e stava per divorziare. Il colpo di fulmine tra i due si è tramutato subito in amore, così la relazione ha preso il volo e poi è esplosa con la nascita del figlio Luca nel 1976. Secondo le ricostruzioni ufficiose – non confermate dai diretti interessati – Marina Occhiena avrebbe detto addio ai Ricchi e Poveri proprio a causa di Angela Brambati. Dopo aver scoperto il presunto tradimento del compagno e dell’amica, avrebbe in qualche modo obbligato la Occhiena a lasciare definitivamente il quartetto. Nel 1981, dunque, Angela Brambati tronca ogni rapporto Brocheler. L’artista da quel momento in poi ha continuato ad essere molto protettiva e riservata sulla sua vita privata, spegnendo ogni rumors in merito. Chissà se questa sera, in occasione della reunion dei Ricchi e Poveri su Raiuno, Angela Brambati affronterà l’argomento con Marina Occhiena. Di sicuro il conduttore Carlo Conti cercherà di farle sbottonare: d’altra parte sono passati trent’anni.

