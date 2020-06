Marcello Cirillo/ “GF Vip? Ho detto no, avrei l’ansia per…” e su Adriana Volpe…

Marcello Cirillo è il primo ospite del nuovo appuntamento con Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella. Il conduttore, ex volto de I Fatti Vostri, torna questa sera con il suo web show ‘Casa Marcello’, intanto racconta di aver sentito Adriana Volpe, pronta a partire con il suo nuovo programma su TV8. “La sento ogni giorno, è molto emozionata e in ansia per questa nuova avventura su Tv8…” ha raccontato Cirillo su colei che ha definito la sua “sorellina”. L’emozione, dunque, per la Volpe è tanta. La conduttrice si è da poco trasferita a Milano con sua figlia Gisele proprio per questioni lavorative. Con Adriana, d’altronde, Marcello Cirillo ha vissuto una bellissima avventura televisiva: quella a Pechino Express. Abbiamo allora chiesto al conduttore se c’è la possibilità di vederlo emulare i passi della sua “sorellina” e partecipare al Grande Fratello Vip.

Marcello Cirillo al Grande Fratello Vip? “No, ecco perché..”

Marcello Cirillo ha dichiarato che le possibilità di vederlo nella Casa del Grande Fratello Vip al momento sono davvero poche e per una motivazione per precisa. “Me l’hanno proposto ma io soffro di ‘rucolite’ acuta” ha scherzato il conduttore e musicista, chiarendo poi che “Non è il rapporto con gli altri ma soffrirei il rimanere lontano troppo a lungo dalle persone che amo”. La lontananza dai cari, dunque, sarebbe l’ostacolo principale. Cosa vorrebbe dunque fare in Tv Marcello Cirillo? Lui ci svela: “Mi piacerebbe far diventare più nazionale quello che sto facendo con Casa Marcello Night“, un format d’altronde molto attuale e interessante. Chissà che il desiderio non diventi presto realtà.



