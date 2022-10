Marcello Foa: “C’è il trionfo del pensiero unico”/ “Sui media ci condizionano così”

Marcello Foa: “Con la pandemia il pensiero unico ha trionfato”

Marcello Foa, giornalista ed ex presidente della Rai, apre le porte a quello che a suo dire sarebbe il sistema dei media per condizionare il pensiero della popolazione. Nel libro “Il sistema (in)visibile”, già in ristampa, parla di presunte tecniche di indottrinamento che avrebbero come unico scopo quello di portare ad un pensiero unico. A La Verità, racconta: “Con la pandemia abbiamo assistito all’ennesimo trionfo del pensiero unico. Dietro le grandi crisi degli ultimi anni si delinea un sistema: ma per vederlo occorre umiltà e desiderio di approfondire, senza partito preso. Non siamo più padroni del nostro destino, e non abbiamo occhi per vedere”.

LETTURE/ "La porta di Francesco": arrendersi al vento della Grazia, nel 1208 come oggi