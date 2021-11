Marcello Pera/ “No a obbligo vaccinale, meglio puntare su altre misure. Sul Colle…”

«Tutti i costituzionalisti dicono che l’obbligo vaccinale è compatibile con la Costituzione. Io ho qualche perplessità ma non sono così competente da entrare nel merito, vorrei fare una domanda agli esperti: se introduciamo l’obbligo vaccinale con un decreto legge, quanta percentuale della popolazione raggiungiamo?»: questo il quesito posto da Marcello Pera a Stasera Italia.

L’ex presidente del Senato non s’è detto favorevole al vaccino obbligatorio, puntando su altre misure: «Io penso che con un obbligo vaccinale per legge ci sarà un 5-6-7% di popolazione che sfugge. In questa situazione, più che l’obbligo vaccinale favorirei altre misure: anticipare la validità del green pass, accelerare la terza dose e così via».

MARCELLO PERA SUL QUIRINALE

Marcello Pera si è poi soffermato sulla corsa al Quirinale e sull’ipotesi Mario Draghi, sottolineando che questa non è correlata al buon andamento della campagna vaccinale: «Io non vedo particolare relazione tra la presidenza della Repubblica e il successo/insuccesso della campagna vaccinale. Io mi immagino che i grandi elettori che si riuniranno tutto avranno in mente fuorchè l’esito della campagna vaccinale. Poi se Draghi sia meglio al Quirinale o a Palazzo Chigi, lo lasciamo decidere a lui. Osservo solo che è un’elezione senza candidati», ha concluso Pera a Stasera Italia.

