Marcelo Pelegri, chi è l’ex marito di Grecia Colmenares/ “Abbiamo un figlio, saremo sempre…”

Chi è Marcelo Pelegri, l’ex marito di Grecia Colmenares

Grecia Colmenares non è solo riuscita a costruire una grande carriera artistica diventando la regina delle soap opera, ma ha anche dedicato tantissimo tempo all’amore. Esattamente come i tanti personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera, anche nella vita vera, Grecia Colemares ha sempre dato grande importanza all’amore. Quell’amore che ha vissuto in modo importante con Marcelo Pelegri, un imprenditore che si divide tra Madrid e Miami e che Grecia ha sposato formando con lui una famiglia. Frutto dell’amore tra Pelegri e Grecia è Gianfranco Pelegri, unico figlio della coppia a cui entrambi hanno provato a regalare una vita serena.

Purtroppo, però, l’amore non è durato per sempre. Con il tempo, infatti, si è trasformato in affetto portando i due a mettere un punto al matrimonio. Inizialmente, la fine della relazione ha causato qualche problema tra i due che, però, con il tempo, sono riusciti a ricostruire un clima sereno.

Le parole di Grecia Colmenares sull’ex marito Marcelo Pelegri

Nella casa del Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares parla spesso di amore e, nelle scorse settimane, affrontando l’argomento con i ragazzi più giovani, ha parlato del suo matrimonio finito. Grecia, infatti, ha confessato di aver avuto inizialmente dei problemi con l’ex marito con cui, però, oggi, ha un rapporto bellissimo.

Oggi abbiamo un rapporto bellissimo”, ha confessato la Colemares nella casa di Cinecittà – “Saremo sempre una famiglia perché abbiamo un figlio che è la cosa più bella che c’è. E’ importante non dimenticarsi dei tanti anni vissuti insieme ad una persona”, ha concluso l’attrice.

