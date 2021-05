Marchesa d’Aragona “Fidanzato? Ho defenestrato 3 mariti!”/ “Ora cerco un uomo che..”

L’adorata Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona è stata ospite speciale di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News. Nel corso della lunga chiacchierata, ha raccontato non solo i suoi prossimi progetti televisivi, ma ha ammesso di non aver trovato ancora il grande amore. “Tre mariti li ho defenestrati senza appello, perché nella vita nessuno cambia, semmai peggiora! – ha ammesso la marchesa, regalando una perla di saggezza – Adesso c’è un casting abbastanza serrato, tanti vorrebbero venire a reclamare l’amata marchesa, ma l’adorata marchesa ha per ora solo un grande amore: il mio lavoro e la mia adorata famiglia con mio nipote.” ha chiarito. L’uomo che vorrebbe al suo fianco, d’altronde, ha delle caratteristiche ben precise: “L’uomo ideale è un miraggio. Le caratteristiche sono semplici, chiare ed inequivocabili: buona educazione, classe, stile, eleganza e soprattutto non mi interessa il censo quanto la cultura e la sincerità. – tuttavia – In amore sono una fuggitiva, sto benissimo da sola poi chi vivrà, vedrà!”

Machesa D’Aragona: “Io all’Isola dei Famosi? Mai!”

Dall’amore si passa poi alla TV. La Marchesa d’Aragona svela allora di avere un sogno nel cassetto che è “quello di fare qualcosa che sia utile per le persone. Dato che le persone mi chiedono di poter imparare la buona educazione, il bonton, la classe, l’eleganza e si può, io vorrei avere a disposizione una trasmissione di servizio!” Infine, in diretta radio, ha rivelato che “Il programma l’ho già scritto in verità, l’ho depositato alla SIAE e scritto con Stefano Jurgens.” Si a Grande Fratello e Pechino Express ma no all’Isola dei Famosi: “Non lo farei mai, io scelgo i reality che hanno una vena antropologica, una cifra che ti permette di acquisire un bagaglio antropologo. Me l’hanno chiesto tre volte ma ho sempre rifiutato”, ha concluso la Marchesa.

