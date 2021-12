Marchesa d’Aragona nonna bis: nato Gianleone figlio di Ludovica/ “Sorpresa più bella”

Una lieta notizia in casa di Daniela Del Secco. La Marchesa d’Aragona è diventata nelle scorse ore nonna bis: la figlia Ludovica Leuzzi ha dato alla luce il suo secondogenito, Gianleone. Il dolce annuncio è stato dato sui social network proprio dalla mamma e dal papà Gianalberto Scarpa Basteri, che hanno pubblicato un post con a corredo una fotografia scattata direttamente dall’Ospedale dell’Angelo di Venezia, dove nel primo pomeriggio di lunedì 27 dicembre 2021 è nato il piccolo, come era accaduto anche con il primogenito Gianludovico due anni fa.

Una gioia immensa dunque per la famiglia, che poco prima del parto si era riunita per festeggiare insieme le feste. La nascita di Gianleone, infatti, era attesa per la seconda settimana di gennaio, ma è avvenuta in anticipo senza alcuna complicanza. I genitori Ludovica Leuzzi e Gianalberto Scarpa Basteri, insieme al piccolo Gianludovico e all’ultimo arrivato, possono dunque adesso godersi in serenità la fine di quest’anno e l’inizio del nuovo.

Un messaggio emozionante quello con cui Ludovica Leuzzi, figlia di Daniela Del Secco Marchesa d’Aragona, e Gianalberto Scarpa Basteri, console e avvocato, hanno annunciato la nascita del loro secondogenito Gianleone. “E così, con 12 giorni di anticipo, ci hai già sorpreso, amore nostro. Sei arrivato nella nostra vita dirompente e da vero “leone”, come scritto nel tuo nome. Siamo arrivati in ospedale alle 15,05 e alle 15,50 sei nato. Benvenuto amore nostro. Io, papà e Gianludo non potevamo sperare in una sorpresa più bella per finire l’anno ed iniziarne uno nuovo e una nuova vita, insieme”, ha scritto la mamma, anch’ella avvocato.

Il post è stato ricondiviso anche dalla Marchesa d’Aragona, che non trattiene la gioia per l’essere diventata nonna bis. “Benvenuto Gianleone”, ha scritto Daniela Del Secco. La gioia è doppia dopo quella vissuta qualche anno fa con la nascita di Gianludovico, avvenuta nell’estate del 2019.



