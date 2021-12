Marchisio: “Davide Giri talento italiano ucciso da criminale”/ “Non siete incaz*ati?”

«Ma non siete un po’ indignati, arrabbiati, o forse proprio incazzati per la morte negli scorsi giorni a New York del nostro connazionale Davide Giri, per mano dell’americano Vincent Pinkney?»: questa la domanda posta sui social network da Claudio Marchisio sulla morte del giovane ricercatore italiano, avvenuta a New York per mano di un criminale senza scrupoli.

Sindaca Strasburgo choc: “terroristi Islam nostre vittime”/ “Razzismo alimenta Isis”

Nel corso del suo intervento sui social network, Claudio Marchisio ha spiegato: «Un gesto criminale e un nome che a quanto pare per la politica e per i media americani non merita un adeguato approfondimento. In queste ore non posso fare a meno di chiedermi: è se le parti fossero state invertite sarebbe successa la stessa cosa? Se cioè la vittima fosse stata americana e l’omicida un ragazzo italiano; a maggior ragione se quel ragazzo fosse stato un membro di qualche organizzazione che pratica la violenza come Vincent Pinkney appartenente alla gang Ebk».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 DICEMBRE/ +3.373 casi, tasso positività in rialzo

Un intervento particolarmente accorato quello dell’ex calciatore di Juventus e Nazionale, da sempre in prima linea per il sociale e non solo. Claudio Marchisio ha concluso così il suo messaggio: «Non voglio cadere nella retorica o fare un discorso legato alla nazionalità, ma Davide Giri era un bravo ragazzo, un talento di cui andare orgogliosi, mentre Vincent Pinkney soltanto un misero criminale, pericoloso e per di più pregiudicato. Ma questa cosa non vi fa incazzare?», manifestando vicinanza alla famiglia di Davide Giri.

LEGGI ANCHE:

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 8 dicembre 2021: cinquina vincente?

© RIPRODUZIONE RISERVATA